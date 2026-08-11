“Es un incompetente": Tensión entre PT y Morena tras declaración del gobernador David Monreal

Una severa crisis política amenaza la alianza entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena en el estado de Zacatecas, luego de que la senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre tildara de "incompetente" e "irresponsable" al gobernador David Monreal Ávila. La controversia se detonó a raíz de las declaraciones del mandatario estatal respecto al aparatoso accidente automovilístico que sufrieron seis colaboradores de la legisladora mientras transitaban en la camioneta oficial de su equipo por la carretera federal 23.

En ese sentido, Monreal insinuó públicamente que el percance pudo tratarse de un "autotentado" y cuestionó la conducta de los involucrados, lo que provocó una inmediata y firme indignación por parte de los petistas.

En nuestro recorrido hacia los municipios del sur de Zacatecas, acompañados de nuestro lider Alfredo Femat y el diputado federal Fernando Vilchis, parte de nuestro equipo sufrió un grave percance vial a bordo de mi vehículo particular.

Quienes viajaban en la unidad refieren que… — Geovanna Bañuelos (@geovanna_b) August 8, 2026

Denuncian ante la FGR provocación vial y desacreditan versión oficial

Frente a las especulaciones de las autoridades locales, los seis integrantes del equipo de la senadora formalizaron su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los afectados relataron que un sujeto a bordo de una motocicleta realizó maniobras peligrosas y premeditadas de manera continua contra el vehículo, una camioneta Chevrolet Suburban que terminó catalogada como pérdida total, hasta provocar que el conductor perdiera el control y volcara cerca del municipio de Tlaltenango.

Bañuelos de la Torre recriminó que la Fiscalía General de Justicia del Estado, encabezada por Cristian Camacho Osnaya, apresurara conclusiones públicas catalogando el hecho como un simple percance de tránsito, incluso antes de que las víctimas rindieran su declaración oficial.

Dirigencia del PT echa en cara a Monreal su pasado político y exige disculpas

La dirigencia estatal del PT, representada por el diputado local Alfredo Femat Bañuelos, se sumó a las críticas contra el gobernador Monreal, acusándolo de actuar con animadversión y falta de empatía al no haberse comunicado siquiera para conocer el estado de salud de los lesionados.

Femat recordó de forma tajante a Monreal que su trayectoria política, incluyendo la alcaldía de Fresnillo, su paso por el Senado y su llegada a la gubernatura, se consolidó gracias al respaldo y los votos de la militancia petista. Aunque la bancada del PT reafirmó su compromiso institucional con la alianza de la autodenominada 4T rumbo al proceso electoral de 2027, exigieron al gobernador presentar pruebas de sus acusaciones o disculparse públicamente por criminalizar a sus antiguos aliados.