Enfrentamiento entre criminales y la Marina deja una persona muerta en Navolato, Sinaloa

Las balas de nueva cuenta se pudieron escuchar en Sinaloa la tarde de este jueves 26 de marzo, al registrarse un enfrentamiento armado entre presuntos criminales y elementos de la Marina Nacional en el campo pesquero de Dautillos, en el municipio de Navolato, Sinaloa.

Abaten a criminal en Navolato, Sinaloa: así fue la balacera

Alrededor de las 14:00 horas, vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Incluso, en los vídeos compartidos en redes sociales se observa cómo una persona graba desde el patio de su casa, mientras de fondo se escuchan los disparos.

De igual forma, en otros vídeos compartidos se ve cómo las personas están refugiadas, mientras el sonido de las balas inunda toda la zona.

El intenso enfrentamiento causó pánico entre pobladores de Dautillos, quienes no tardaron en ponerse en lugares seguros, mientras marinos se enfrentaban con presuntos criminales.

El enfrentamiento en Dautillos Navolato tiene saldo ... es un presunto delincuente sin vida.

La Secretaria de Seguridad Publica de Sinaloa informó que durante un operativo, los elementos fueron agredidos por civiles,momento siguen las acciones en la búsqueda de otros que huyeron. pic.twitter.com/E3fkKdeYVy — Reporteros Asociados (@ReporterosAsoc2) March 26, 2026

¿Qué pasó en Navolato, Sinaloa?

Mediante una tarjeta informativa, la Seguridad Pública de Sinaloa confirmó el ataque armado de este jueves en el municipio sinaloense. Esto, luego de un operativo por parte de la Secretaría de Marina en la localidad de Dautillos.

De un momento a otro, los elementos estatales fueron agredidos por varios sujetos armados, por lo que tuvieron que repeler la agresión, causando la muerte de uno de los criminales.

#SSPSinaloa informa que este 26 de marzo de 2026 se registró un operativo por parte de Marina en la localidad de Dautillos, municipio de Navolato, cuyos elementos fueron agredidos, por lo que se repelió la acción, con resultado de un presunto delincuente reducido. En estos… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) March 26, 2026

Pese al abatimiento, autoridades informaron que se continúa en la búsqueda del resto de los agresores, con apoyo del Grupo Interinstitucional.

Por ello, se recomienda a la población del área mantenerse en resguardo en lo que se controla totalmente la situación y, en caso de que se encuentren por las zonas de conflicto, se pide atender las indicaciones de las autoridades.

Sinaloa dice que se redujeron los homicidios en 2026

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Sinaloa se registraron 106 homicidios en enero de 2026. Una cifra menor que la de los 123 casos registrados en diciembre de 2025.

Mientras que en el mismo periodo, pero del 2025 se contabilizaron 132 homicidios, lo que representa una baja anual cercana al 20 por ciento.}

Pero por mucho que presuman 9 asesinatos menos, la realidad es que aún hay homicidios. Los números muestran que el índice criminal baja, pero para los que viven en Sinaloa ¿de verdad todo se está tranquilizando? ¿ya no hay violencia en el Estado?

