Engañados con falsas promesas de empleo: Familiares buscan a bolivianos reclutados para la guerra en Rusia

Lo que comenzó como una promesa de prosperidad económica para construir una casa, comprar un vehículo o pagar tratamientos médicos, se ha transformado en una pesadilla de desaparición e incertidumbre. En la pequeña comunidad boliviana de Rincón de Palometa, ubicada en el municipio de Portachuelo (departamento de Santa Cruz), el silencio y la angustia han reemplazado la alegría habitual de sus habitantes.

Diez jóvenes de esta localidad agrícola y ganadera de menos de mil habitantes fueron captados por un reclutador que les prometió empleos bien remunerados en el extranjero. Hoy, sus familias no saben si están vivos o muertos en el frente de batalla de Ucrania.

La Fiscalía General de Bolivia, liderada por Roger Mariaca, ha iniciado una investigación de oficio ante la sospecha de que una red de trata de personas opera en el oriente boliviano. Esta red atrae a hombres en situación de vulnerabilidad económica utilizando las redes sociales como principal anzuelo.

Se fueron con ilusión, perdieron el contacto

En Rincón de Palometa, los vecinos recuerdan con dolor el día de la partida. David Paz, comunario del lugar, relata de espaldas la ilusión con la que los jóvenes se despidieron. Los solteros soñaban con regresar para comprar una motocicleta o un automóvil que les sirviera como herramienta de trabajo; los que tenían familia, con levantar un techo propio para sus hijos.

"Casi todos los domingos se realizaban campeonatos en esta cancha de fútbol, y ellos lideraban las actividades deportivas. Ahora la cancha luce así: vacía y con un silencio que habla por sí solo", lamenta David Paz.El impacto social ha quebrado la tranquilidad de la zona. Gonzalo Durán, presidente de la OTB (Organización Territorial de Base) de la comunidad, expresa con la voz entrecortada su impotencia. Desde el sillón de su vivienda, solía ver pasar a diario a esos jóvenes que vio crecer y forjarse un camino.

"No nos explicamos cómo llegó el reclutador hasta esta comunidad, tan alejada de la tecnología y dedicada a la agricultura. Solo las autoridades nacionales podrán ayudar a estas familias a terminar con la incertidumbre que las envuelve", afirma Gonzalo Durán.

Soldados bolivianos hablan desde la primera fila del conflicto Rusia-Ucrania. Ellos muestran su forma de vida en medio del conflicto bélico. 📹rrss pic.twitter.com/kuadvhMv66 — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) July 14, 2026

El caso de Juan René Nogales: "Lo entrenaron como soldado"

La tragedia de Rincón de Palometa apenas muestra la punta del iceberg, se volvió más evidente con la denuncia de Ester Nogales, hija de Juan René Nogales Gonzales, un boliviano de 51 años que viajó bajo engaños a territorio ruso.

De acuerdo con el testimonio de su hija, Juan René recibió entrenamiento militar como soldado de guerra a pesar de su edad. Tras recibir un pago inicial de 15,000 pesos bolivianos, el contacto con él se cortó por completo hace dos meses. Su última comunicación telefónica fue una despedida: le avisó que iba a ser trasladado de inmediato a la "zona roja" del campo de batalla. Su familia hoy exige a la cancillería boliviana una investigación profunda para conocer su paradero o estar seguros sobre su fallecimiento.

A este dolor se suman historias de otros jóvenes cruceños como los primos José María Soleto (29 años) e Iván Valdivia (28 años), quienes trabajaban como albañil y plomero en Santa Cruz. Tras aceptar una oferta de hasta 16,000 dólares para realizar supuestos trabajos de construcción en Rusia, recibieron un mes de adiestramiento militar y fueron enviados a primera línea de combate. Ambos son considerados presuntamente fallecidos.

Se arrepintió a último minuto

La red de reclutamiento extiende sus tentáculos a otras regiones de Bolivia. Un ciudadano de Riberalta (departamento de El Beni) reveló, bajo condición de anonimato, cómo opera la captación. Tras ver un anuncio en redes sociales, los intermediarios le ofrecieron un pago de 40,000 dólares al llegar a su destino.

La ruta aérea ya estaba trazada para este próximo domingo 26 de julio: un vuelo desde su pueblo hacia Santa Cruz de la Sierra, con conexiones en Sao Paulo (Brasil), Estambul (Turquía) y destino final en Moscú. Sin embargo, al enterarse por los medios de comunicación del trágico destino de sus compatriotas, decidió echarse atrás. El hombre denuncia que ahora sufre fuertes presiones y amenazas por parte de los captadores, quienes le exigen abordar el vuelo argumentando que ya gastaron miles de dólares en sus boletos de avión.

Rusia niega los reclutamientos

El viceministro de Gestión Consular e Institucional de Bolivia, Héctor Huanca, confirmó que la Cancillería tiene registro formal de al menos 16 ciudadanos bolivianos en territorio ruso bajo estas condiciones, detectados a raíz de la desesperada búsqueda de asistencia por parte de sus familiares.

Héctor Huanca aclaró que el reclutamiento no ha sido realizado por autoridades oficiales de Rusia, sino por "presuntos intermediarios mediante ofertas laborales o promesas económicas no oficiales". La embajada boliviana en Moscú ya emitió una nota diplomática solicitando información oficial sobre posibles decesos, recalcando que, pese a la gravedad del asunto, Bolivia mantiene relaciones diplomáticas normales con el Kremlin.

Por su parte, la Embajada de Rusia en La Paz emitió un comunicado desmarcándose categóricamente de la situación. La delegación diplomática rusa negó tener cualquier vínculo con el reclutamiento de ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia y rechazó disponer de información sobre la existencia de dichas estructuras en el país.

Además, la representación de Moscú intentó desviar la atención acusando a Ucrania de reclutar también a combatientes bolivianos para las filas de las Fuerzas Armadas en Kyiv, asegurando que muchos de ellos han perdido la vida sin que esto haya generado el mismo nivel de cuestionamientos mediáticos.