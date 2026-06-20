¿Qué está pasando en Bolivia? Todo para entender el Estado de Excepción y la movilización del ejército

El gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción por Conmoción Interna en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días. La medida busca utilizar de manera inmediata a las fuerzas militares y policiales para desbloquear las principales carreteras del país, las cuales acumulan 51 días consecutivas de parálisis por protestas de sectores de oposición.

Pocas horas después del anuncio televisado, contingentes del Ejército y la Policía Nacional iniciaron operativos con equipo pesado para liberar las vías de comunicación, concentrándose en puntos estratégicos de las ciudades de Cochabamba y El Alto, los principales bastiones de las manifestaciones.

He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país.



Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares.



Este Estado de Excepción no… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 20, 2026

Aquí te presentamos los puntos clave para comprender el origen y el alcance de esta crisis:

¿Por qué comenzaron las protestas en Bolivia?

El conflicto detonó a finales de abril tras el anuncio gubernamental de una reforma agraria diseñada para transformar pequeñas propiedades rurales en medianas. Organizaciones indígenas y sindicatos campesinos interpretaron la medida como un intento por facilitar la venta de tierras agrícolas en beneficio de grandes terratenientes.

La inconformidad escaló rápidamente al sumarse demandas de aumento salarial por parte del gremio de maestros, protestas por la falta de divisas y fuertes cuestionamientos sobre la baja calidad del combustible distribuido por el Estado para recortar costos.

Evo Morales y el choque político: El presidente Rodrigo Paz asumió el poder en noviembre, rompiendo con dos décadas de mandatos consecutivos del Movimiento al Socialismo (MAS). El actual mandatario acusa directamente al expresidente Evo Morales de orquestar las movilizaciones como una estrategia de "narcoterrorismo" para desestabilizar la democracia y derrocar a su gobierno.

Por su parte, Evo Morales —quien se encuentra prófugo de la justicia por acusaciones de presunta trata de una menor que él niega— calificó las protestas como una "sublevación legítima del pueblo" y ha exigido públicamente la renuncia del presidente Paz y la convocatoria inmediata a elecciones anticipadas.

El acuerdo parcial con la COB y los grupos radicales

Horas antes de decretarse la medida excepcional, el Ejecutivo logró firmar un pacto de pacificación con la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato de trabajadores del país, que aceptó levantar sus medidas de presión.

Sin embargo, agrupaciones de corte radical afines al "evismo", como la Federación de Campesinos Túpac Katari, rechazaron el pacto y mantienen activos al menos 40 puntos de bloqueo pesado en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.

¿Qué implica el Estado de Excepción?

De acuerdo con el decreto presidencial, las fuerzas de seguridad pública están plenamente facultadas para restablecer el libre tránsito y el abastecimiento nacional. El documento oficial estipula bajo estricto orden legal que la medida no suspende las garantías ni los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el debido proceso, el acceso a la información o los derechos de los detenidos.

El objetivo prioritario es poner fin al desabasto crítico de alimentos, insumos médicos y combustibles. Gremios médicos de La Paz ya habían denunciado con anterioridad el colapso de las reservas de oxígeno en los hospitales y el fallecimiento de al menos cuatro pacientes que perdieron la vida a bordo de ambulancias atrapadas en los bloqueos carreteros.

Como contrapropuesta política, el presidente Paz anunció la creación de una comisión especial de atención para las provincias de La Paz y convocó a un "Gran Acuerdo Nacional" que reúna a alcaldes, gobernadores, universidades y sectores productivos para buscar una salida institucional al conflicto.