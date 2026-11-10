¡Atención, capitalinos! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 10 de noviembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX este martes? Socavones, baches, hundimientos y accidentes que afectan las vialidades
Socavón con aguas negras amenaza a vecinos de la GAM
En las primeras horas de este 10 de noviembre 2026, se reportó un enorme socavón en calles de la colonia La Malinche, alcaldía Gustavo A. Madero; aseguran que es un riesgo para peatones y automovilistas.
Señalan que la oquedad fue detectada hace varios días y que el pasado sábado se registró una fuga de aguas negras que provocó encharcamientos. El agua permanece acumulada en el hundimiento.
Un peligro de 5 metros: Las dimensiones del socavón que preocupa en la GAM
Aunque personal de la alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua acudió para iniciar los trabajos, las labores no han concluido.
El socavón tiene aproximadamente cinco metros de largo y tres de profundidad. La tierra alrededor se encuentra removida y el agua cubre parte del fondo, lo que representa un riesgo para peatones y habitantes de la zona.