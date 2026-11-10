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Enorme socavón con aguas negras amenaza a vecinos de la GAM; otras afectaciones en CDMX| EN VIVO

Se reportó un enorme socavón en calles de la GAM; vecinos aseguran que el agua permanece acumulada en el hundimiento.

1 minuto lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención, capitalinos! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 10 de noviembre 2026; toma precauciones.

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¿Qué pasa en calles de la CDMX este martes? Socavones, baches, hundimientos y accidentes que afectan las vialidades

Hace 1 hora

Socavón con aguas negras amenaza a vecinos de la GAM

En las primeras horas de este 10 de noviembre 2026, se reportó un enorme socavón en calles de la colonia La Malinche, alcaldía Gustavo A. Madero; aseguran que es un riesgo para peatones y automovilistas. 

 Señalan que la oquedad fue detectada hace varios días y que el pasado sábado se registró una fuga de aguas negras que provocó encharcamientos. El agua permanece acumulada en el hundimiento.


 Un peligro de 5 metros: Las dimensiones del socavón que preocupa en la GAM


Aunque personal de la alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua acudió para iniciar los trabajos, las labores no han concluido.  

 El socavón tiene aproximadamente cinco metros de largo y tres de profundidad. La tierra alrededor se encuentra removida y el agua cubre parte del fondo, lo que representa un riesgo para peatones y habitantes de la zona.  


El enorme socavón en la GAM mide aproximadamente 5 metros; peatones y automovilistas en riesgo
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