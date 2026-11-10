En las primeras horas de este 10 de noviembre 2026, se reportó un enorme socavón en calles de la colonia La Malinche, alcaldía Gustavo A. Madero; aseguran que es un riesgo para peatones y automovilistas.

Señalan que la oquedad fue detectada hace varios días y que el pasado sábado se registró una fuga de aguas negras que provocó encharcamientos. El agua permanece acumulada en el hundimiento.





Un peligro de 5 metros: Las dimensiones del socavón que preocupa en la GAM





Aunque personal de la alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua acudió para iniciar los trabajos, las labores no han concluido.

El socavón tiene aproximadamente cinco metros de largo y tres de profundidad. La tierra alrededor se encuentra removida y el agua cubre parte del fondo, lo que representa un riesgo para peatones y habitantes de la zona.



