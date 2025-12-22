Emergencia de Inglaterra: Enorme socavón se traga embarcaciones y desata operativo de rescate

Lo que parecía una mañana tranquila en el histórico pueblo de Whitchurch en Inglaterra, se convirtió en una emergencia de gran escala. Alrededor de las 5:17 am, un enorme socavón se formó en el lecho del canal de Shropshire, provocando una ruptura masiva.

El agujero, que mide aproximadamente 50 metros de largo, actuó como un desagüe gigante que succionó el agua del canal en cuestión de minutos.

Las autoridades declararon de inmediato un "incidente grave". Las imágenes del Servicio de Bomberos muestran cómo dos embarcaciones quedaron succionadas y atrapadas en el lodo profundo, mientras una tercera quedó balanceándose peligrosamente sobre la pendiente del socavón, a punto de caer.

A massive sinkhole opened on part of England's Shropshire Union Canal on Monday, trapping two boats in deep mud. https://t.co/77b21A2zbg pic.twitter.com/t2ETJ4KSiJ — AccuWeather (@accuweather) December 22, 2025

Rescate en Inglaterra

Los equipos de emergencia trabajaron bajo una presión extrema. El terreno alrededor del socavón era totalmente inestable y el agua restante se movía con una corriente muy rápida hacia el agujero. A pesar del peligro de nuevos derrumbes, los bomberos lograron rescatar y poner a salvo a más de 10 personas que se encontraban en las inmediaciones.

Afortunadamente, tras una intensa búsqueda, se confirmó que no había personas a bordo de los botes que terminaron hundidos en el fango y no se reportaron heridos. Para media mañana, la situación fue declarada como "estable", aunque el peligro por la fragilidad del suelo persiste.

Qué embarcaciones resultaron afectadas por el socavón

Los barcos afectados son los conocidos como canal boats (botes de canal), naves largas diseñadas específicamente para navegar por el sistema de canales estrechos de Gran Bretaña. Antiguamente se usaban para carga, pero hoy son casas flotantes o se usan para el turismo.

Al abrirse el socavón, estos barcos perdieron el agua que los sostenía y quedaron "sentados" sobre el lodo. Debido a que son embarcaciones muy pesadas y largas, el riesgo de que se partan o sufran daños estructurales por la inclinación es muy alto, lo que complica las labores de recuperación de los dueños.

Update from Whitchurch:

A message from Scott Hurford at the scene this evening



Following a breach in the canal wall, over 50 firefighters responded swiftly. Thankfully, there are no casualties, and the incident has now moved out of the emergency phase. pic.twitter.com/ONtGji89Ve — Shropshire Fire and Rescue Service (@shropsfire) December 22, 2025

Qué causó el enorme socavón

La organización Canal and River Trust , responsable de estas vías fluviales, se presentó en el lugar para intentar salvar lo que queda del canal. Su prioridad absoluta fue la seguridad de los navegantes y residentes cercanos. Para detener la fuga, los operarios instalaron represas de emergencia que bloquearon la sección afectada.

Ahora, los expertos están realizando investigaciones iniciales para entender qué causó esta "ruptura significativa". Estos canales tienen siglos de antigüedad y cualquier falla en el terreno subyacente puede provocar un colapso como el visto este lunes, especialmente en zonas cercanas a la frontera con Gales.