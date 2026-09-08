¡Golpe en el Senado! Morena confirma que Inzunza dejará presidencia de Comisión

La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado tendrá un nuevo titular; recientemente el coordinador de Morena en la Cámara Alta y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, confirmó que el senador Enrique Inzunza Cázares dejará ese cargo como parte de la próxima redistribución de las comisiones.

La definición ocurre mientras el Senado se prepara para una nueva etapa de actividad legislativa y Morena analiza cómo quedarán repartidas las presidencias de los órganos legislativos.

¿Por qué Enrique Inzunza dejará la Comisión de Estudios Legislativos?

Al ser cuestionado sobre la permanencia de Inzunza Cázares al frente de la comisión, Ignacio Mier fue directo y señaló que se aplicará lo establecido en el Reglamento del Senado.

“No, le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento”, respondió el coordinador morenista.

Mier explicó que la asignación de las presidencias de las comisiones corresponde a los grupos parlamentarios, tomando en cuenta el peso que cada fuerza política tiene dentro del Senado.

En el caso de Morena, será el propio grupo parlamentario el encargado de definir los movimientos y determinar quién ocupará las posiciones que sean redistribuidas.

¿Cuándo cambiará la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos?

Aunque la salida de Inzunza de la presidencia de Estudios Legislativos se encuentra confirmada, todavía no se ha definido quién asumirá el cargo.

De acuerdo con lo señalado por Mier, Morena esperará a tener claridad sobre la composición definitiva de su bancada antes de concretar los cambios. Esto debido a que varios senadores solicitaron licencia y todavía no existe certeza sobre cuántos de ellos regresarán a sus funciones legislativas.

El coordinador de Morena adelantó que la redistribución de las presidencias podría realizarse hacia la cuarta semana de septiembre.

Inzunza también se separará de la bancada de Morena

Ignacio Mier informó que este martes el pleno del Senado tomará conocimiento formal del escrito presentado por el legislador para separarse del grupo parlamentario de Morena.

El documento fue enviado a la Mesa Directiva, que deberá informar al pleno sobre la decisión del senador.

Con ello, la situación de Inzunza tendrá efectos tanto en la integración de la bancada como en la conducción de la Comisión de Estudios Legislativos.