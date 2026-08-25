Bajo el fuego de la oposición y su bancada: Enrique Inzunza viaja a Culiacán en medio de reclamos de licencia

El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, fue captado durante la mañana de este martes en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) abordando un vuelo comercial con destino a Culiacán. El viaje del legislador morenista ocurre en medio de una intensa tormenta política y de crecientes presiones, donde no solo la oposición ha exigido su separación del cargo, sino también figuras clave dentro del propio movimiento de la Cuarta Transformación, quienes le han solicitado de forma abierta que presente nuevamente su solicitud de licencia para deslindar responsabilidades ante los señalamientos sobre presuntos nexos con el crimen organizado.

De Arturo Ávila a Ricardo Monreal: Crece el reclamo en las filas de Morena

Entre las voces del bloque oficialista que han fijado postura con mayor firmeza destaca la de Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, quien le pidió públicamente a Inzunza que tome la decisión de solicitar licencia otra vez y se aparte temporalmente de su curul para no comprometer la imagen del movimiento.

“El narcosenador” Enrique Inzunza reaparece en medio de la polémica.



Fue captado en el AICM antes de abordar un vuelo rumbo a Culiacán, mientras aumentan las voces que exigen que pida licencia.



Incluso su aliado, el petista Reginaldo Sandoval (@ReginaldoSF_PT), reconoció que… pic.twitter.com/OOZcPgL6uG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

Por su parte, el coordinador de la bancada en San Lázaro, Ricardo Monreal, ofreció una postura de mayor distancia institucional pero dejando un claro mensaje: "El respeto a la cámara ajena es la paz. No me voy a meter con ningún senador, no actuaré con imprudencia". Monreal enfatizó que, en consonancia con lo expresado por la Presidencia de la República, cada legislador debe hacer una valoración personal sobre si beneficia al movimiento o si debe retirarse para no afectarlo, remarcando que la decisión final corresponderá a Inzunza y a la bancada del Senado.

El anuncio de su retorno tras la sombra del caso Rocha Moya

La controversia alrededor de Inzunza se avivó el pasado fin de semana cuando, momentos después de que Rubén Rocha Moya anunciara su intención de reincorporarse a la gubernatura de Sinaloa, el senador comunicó públicamente que él también retornaría a su escaño presencial a partir del próximo 30 de agosto.

Aunque el legislador buscó desmarcar su regreso asegurando que defendería su inocencia desde la tribuna y las comisiones de trabajo, la simultaneidad de ambos anuncios desató una ola de rechazo. Bancadas como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, respaldadas por sectores del propio Morena, insisten en que Inzunza no debe resguardarse en el fuero constitucional mientras continúan abiertas las indagatorias internacionales.