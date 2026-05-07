De Badiraguato al Senado: Las denuncias por acoso y narco que acechan a Enrique Inzunza

Enrique Inzunza Cázarez tiene mucha cola que le pisen. Desde señalamientos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico hasta acusaciones de acoso sexual, el senador por Sinaloa arrastra un historial en el servicio público con más controversias que aciertos. En su estado natal, Inzunza es más conocido por “agandallarse” el Poder Judicial que por su verdadera carrera política.

Una carrera política cuestionable

Su ascenso al poder ha estado marcado por el control de las instituciones. En 2016 asumió la presidencia del Poder Judicial de Sinaloa, posición que le sirvió de plataforma para saltar al gabinete estatal. El entonces gobernador Quirino Ordaz lo nombró su secretario general de 2021 a 2024, periodo en el que, según medios locales, el originario de Badiraguato comenzó a colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Nepotismo en Morena…



A las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, ahora se suma un nuevo señalamiento de nepotismo contra el senador Enrique Inzunza Cázarez. Su hija, Aitana Inzunza, trabaja dentro de la coordinación de asesores de Movimiento Regeneración… pic.twitter.com/2LydLTXhiw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Posteriormente, Inzunza se “enrolló" en la bandera de Morena para repetir como secretario general de Gobierno, ahora bajo el mando de Rubén Rocha Moya. Para 2024, tras ganar la senaduría, se convirtió en el principal defensor de la Reforma Judicial y de la desaparición de los organismos autónomos, bajo el discurso de “poner punto final a los excesos”.

Desprecio a productores y denuncias congeladas

Inzunza siempre “robó cámara” por despreciar las movilizaciones de los productores agrícolas de su estado, acusándolos de tener intereses ajenos a su lucha cuando amenazaron con sabotear procesos electorales. Además, se le señala por intentar callar a sus opositores mediante demandas por “daño moral”.

Enrique Inzunza, acusado en EU por narcotráfico, también enfrenta señalamientos por abuso sexual y una red familiar en la nómina pública



Morena ignoró denuncias y hoy media parentela cobra en gobierno y Poder Judicial



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Sin embargo, las acusaciones más graves en su contra parecen no avanzar. La diputada local Paola Gárate ha denunciado públicamente que el senador tiene denuncias por acoso sexual que “están durmiendo el sueño de los justos” en las fiscalías locales. A esto se suman los recientes señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo involucran directamente con el narcotráfico.

Morena lo respalda; Inzunza desaparece

Pese a la gravedad de los cargos y la presión internacional, en Morena no quieren tocar al senador “ni con el pétalo de una rosa”. A diferencia de otros funcionarios señalados que han tenido que separarse de su cargo, Inzunza se mantiene firme en su escaño, protegido por el fuero parlamentario.

No obstante, la protección política contrasta con su ausencia física: el senador morenista no ha sido visto públicamente desde hace una semana, justo cuando las investigaciones sobre la narcopolítica en Sinaloa han alcanzado su punto más crítico.