Inzunza presenta informe, pero oposición le cobra los cuatro meses de ausencia

El senador morenista Enrique Inzunza presentó su informe de labores correspondiente a su segundo año de actividades legislativas, pero el acto provocó críticas de senadores de oposición, quienes cuestionaron que entregue cuentas después de haberse ausentado durante cuatro meses, periodo en el que funcionó la Comisión Permanente.

Los cuestionamientos se intensificaron debido a los señalamientos que pesan sobre el legislador y a la información relacionada con una presunta solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, así como supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Senadores del PAN y del PRI consideraron que, antes de hablar de resultados legislativos, Inzunza debería responder por las investigaciones y señalamientos que existen en su contra.

Oposición reclama ausencia durante el periodo de receso

La crítica central de los legisladores opositores está relacionada con la ausencia de Inzunza durante los cuatro meses en los que el Senado permaneció en receso y la Comisión Permanente asumió las funciones correspondientes.

La panista Mayuli Latifa Martínez Simón cuestionó que un senador haya permanecido fuera de sus actividades durante ese periodo y posteriormente regresara para entregar su informe de labores.

“Efectivamente, qué desvergüenza que no viene a trabajar cuando era parte de la Comisión permanente, que es la comisión que se queda de guardia durante los cuatro largos meses que el Senado está de receso”, señaló.

La legisladora agregó que, desde su perspectiva, Inzunza debió mantenerse en funciones durante ese periodo y consideró que la presentación de su informe representa una falta de respeto hacia los ciudadanos.

“Él no vino, se tomó el receso, pero debió haber estado aquí y sí, efectivamente, presentar un informe, pues me parece que es una burla a la ciudadanía”, afirmó.

Cuestionan señalamientos contra el senador morenista

Los cuestionamientos no se limitaron a su ausencia. Desde la oposición también señalaron las acusaciones que han rodeado al senador y las versiones sobre una solicitud de extradición desde Estados Unidos.

En este punto, los legisladores insistieron en que Inzunza debería aclarar su situación ante las autoridades correspondientes.

El panista José Máximo García sostuvo que resulta cuestionable que un senador de Morena enfrente señalamientos relacionados con el crimen organizado y, al mismo tiempo, continúe desempeñando su cargo.

“Imagínense nada más un senador mexicano, este de corte, hay que decirlo así, de corte morenista, en el que haya señalamientos”, expresó.

Posteriormente hizo referencia a los señalamientos de presuntos vínculos con organizaciones criminales y cuestionó la protección política que, desde su perspectiva, recibiría el legislador.

“Imagínense nada más de vínculos con el crimen organizado, con cárteles de la droga muy particulares que lo señalaron”, dijo.

García también cuestionó la permanencia de Inzunza en el Senado y sostuvo que su ausencia durante varios meses no puede separarse de los señalamientos que enfrenta.

“Lo que vemos que hay un manto de impunidad, de protección por parte de Morena”, afirmó.

Exigen que primero responda por las investigaciones

Los senadores de oposición coincidieron en que la discusión sobre el informe de labores no debería quedarse únicamente en los resultados que el legislador presenta como parte de su actividad parlamentaria.

Para ellos, la prioridad debe ser que Inzunza aclare los señalamientos que existen en su contra y responda ante las instancias correspondientes.

En esta postura también coincidió la senadora priista Mely Romero, quien se sumó a las críticas hacia el legislador morenista.

La oposición cuestiona así que Inzunza entregue un informe de actividades después de un periodo en el que, según sus críticos, no cumplió con las responsabilidades que tenía dentro de la Comisión Permanente.

El reclamo político es directo: para los legisladores opositores, rendir un informe no sustituye las explicaciones que el senador tendría que ofrecer sobre las investigaciones y acusaciones que se han hecho públicas en su contra.

Por ello, además de cuestionar su ausencia durante el receso legislativo, exigieron que Inzunza enfrente las investigaciones correspondientes y aclare su situación ante la justicia.

