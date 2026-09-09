VIDEO: ¡Le dio la espalda! Inzunza ignora a senadora de MC durante señalamientos sobre Sinaloa

La imagen resultó más contundente que cualquier discurso: mientras senadora Alejandra Barrales hablaba en el Senado sobre los señalamientos de presuntos vínculos entre políticos de Sinaloa y grupos del narcotráfico, Enrique Inzunza se levantó de su escaño, le dio la espalda y comenzó a conversar con otros legisladores de Morena.

El episodio ocurrió durante la discusión del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando la senadora de Movimiento Ciudadano llevó al pleno la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa y cuestionó los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra integrantes de la clase política de esa entidad.

Enrique Inzunza se levanta mientras Barrales habla de Sinaloa

En el video que ya le dio la vuelta al país, Barrales recordó que la violencia en Sinaloa lleva dos años afectando a la población, con pérdidas humanas, miedo, zozobra y consecuencias para la actividad económica.

Pero la senadora también puso sobre la mesa un asunto todavía más incómodo: las acusaciones estadounidenses contra políticos sinaloenses por presuntos nexos con organizaciones criminales y una posible interferencia en procesos electorales.

“A la fecha la impunidad es la marca de la casa”, sostuvo Barrales, al cuestionar que los responsables de estos hechos puedan continuar en libertad.

🔴Durante su intervención en el Senado, Alejandra Barrales señaló a políticos presuntamente protegidos en Sinaloa.



Al escucharla, el senador Enrique Inzunza le dio la espalda mientras la legisladora de Movimiento Ciudadano hablaba del tema. pic.twitter.com/vKSPtIfqxy — Azucena Uresti (@azucenau) September 8, 2026

Fue entonces cuando Inzunza abandonó momentáneamente su lugar para ponerse de pie, darle la espalda a Barrales y conversar con otros integrantes de Morena.

La escena llama la atención porque ocurrió precisamente mientras se hablaba de los señalamientos que también lo mencionan a él.

¿Por qué Enrique Inzunza reaccionó así?

La conducta del legislador, por sí misma, no demuestra que esté involucrado en actividades criminales; sin embargo, políticamente sí abre una pregunta inevitable: ¿por qué abandonar el debate justo cuando se hablaba de las acusaciones que lo alcanzan?

Inzunza ha sido mencionado en la acusación presentada en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Los señalamientos se relacionan con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y con el supuesto uso de cargos públicos para favorecer a esa organización.

El legislador es señalado, además, de haber sostenido reuniones con líderes criminales durante su etapa como secretario general de Gobierno de Sinaloa.

Los señalamientos que pesan sobre la política sinaloense y el caso Rocha Moya

El pasado 29 de abril, autoridades estadounidenses hicieron pública una acusación que involucró al gobierno de Sinaloa, a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios, entre ellos Inzunza.

Tras la revelación, Rocha Moya pidió licencia al cargo, mientras que Inzunza dejó de acudir presencialmente al Senado, de acuerdo con la información proporcionada.