“No tengo miedo": Enrique Inzunza seguirá votando a favor de iniciativas de Morena y sigue defendiendo inocencia

El senador Enrique Inzunza, quien recientemente se separó de la bancada de Morena tras enfrentar requerimientos judiciales internacionales, reconoció abiertamente que continuará respaldando todas las iniciativas presentadas por el oficialismo en el Senado.

A pesar de ya no formar parte del grupo parlamentario guinda y figurar formalmente como legislador sin bancada, Inzunza aclaró que su posicionamiento mantendrá bajo la ideología a los proyectos del gobierno en turno, desdibujando la independencia que implicaría estar fuera del bloque.

"Yo honro mis principios en cualquier circunstancia. Yo no cambio de principios y mis principios están con el pensamiento liberal, con el pensamiento constitucional de bienestar, que en este momento empuja el proyecto político de Morena", aseveró, descartando además sumarse al Partido del Trabajo o al Partido Verde.

Inzunza niega extradición de EU, nexos criminales y rechaza tener miedo

En su segundo día de actividades en el Senado, el legislador sinaloense abordó los señalamientos de la justicia estadounidense, que presentó una solicitud de extradición en su contra el pasado 29 de abril por presuntos nexos con el crimen organizado.

Inzunza rechazó las acusaciones y afirmó que se defenderá amparado en la investidura de su escaño: "Yo lo dije desde un principio que ejercería desde la rectitud de mi cargo, desde senador de la República, la defensa ante las que considero, y creo que a todo el mundo le queda claro ya, son imputaciones dolosas que son parte de un mecanismo de lawfare, de mecanismo de guerra judicial que en su día se demostrará más pronto que tarde, que carecen de todo sustento", declaró.

El cínico de Inzunza dice tener “principios”



Y, por si alguien lo dudaba, adelanta que respaldará las iniciativas de Morena, pese a haberse separado de la bancada



📹 @IrvingPineda pic.twitter.com/2cADTalxcT — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 2, 2026

Asimismo, confirmó que continuará ocupando su curul asignada en el pleno y conservando la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos mientras la Mesa Directiva no disponga lo contrario. Tras argumentar que no cuenta con escoltas ni esquemas especiales de protección, desestimó temer por su libertad o su integridad física en medio del reclamo internacional: "Todos los que nacimos, nacimos siempre con esa característica: saber que vamos un día a fallecer. No tengo miedo. Yo actúo con honestidad y con rectitud y es así como se debe vivir", concluyó.