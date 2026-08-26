“Feroz campaña de calumnias": Enrique Inzunza rompe con Morena en el Senado y se declara independiente

El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, formalizó su salida de la bancada de Morena en la Cámara Alta este miércoles. A través de una carta enviada al coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Ignacio Mier Velazco, el legislador sinaloense argumentó que su decisión responde a una "estricta convicción personal", asegurando que buscará ejercer su propia defensa jurídica e institucional sin desgastar el movimiento de la Cuarta Transformación.

Al pueblo de Sinaloa:

Al pueblo de México: pic.twitter.com/PxhNbVAqmo — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) August 26, 2026

Acusaciones de "campaña de calumnias" y señalamientos del Departamento de Justicia

En el oficio formal dirigido a la coordinación del grupo parlamentario, Inzunza acusó ser víctima de una "feroz campaña de calumnias y diatribas" que se ha prolongado durante los últimos cuatro meses. El senador apuntó de forma directa contra la oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señalando que se difundió un instrumento de "lawfare" (guerra jurídica) con imputaciones falsas y sin pruebas sobre presuntos nexos con la delincuencia organizada. Asimismo, denunció una presunta injerencia de agentes extranjeros en colusión con autoridades del estado de Chihuahua para vulnerar la soberanía nacional y golpear al movimiento de transformación.

El colapso del bloque sinaloense y la presión interna del oficialismo para que Inzunza saliera de la bancada guinda

La dimisión de Inzunza a la bancada morenista se produce en medio de una intensa ruptura política desencadenada el pasado fin de semana, cuando anunció su intención de reincorporarse a la curul de forma paralela al fallido intento de Rubén Rocha Moya por retomar la gubernatura de Sinaloa. El viaje del legislador a Culiacán, captado este martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), avivó la presión de la oposición y de figuras clave del propio oficialismo.

Tras los llamados del vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, para que se apartara del fuero, y la postura del coordinador Ricardo Monreal al pedir "valoración personal" para no afectar al proyecto político, Inzunza optó por deslindarse de la bancada justo en la víspera de la definición de Graciela Domínguez en la gubernatura interina en Sinaloa.