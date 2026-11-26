Alejo Carmen Lagunas Castañeda rindió protesta como regidor suplente del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en sustitución de Gabriel Rivas Ríos, quien fue asesinado el 4 de noviembre de 2026 en la colonia Ejidos de Acapantzingo.

Protestas y tensión durante la toma de protesta en el Cabildo de Cuernavaca

La ceremonia tuvo lugar el miércoles 25 de noviembre en el salón de Cabildos del Museo de la Ciudad, en medio de gritos, empujones y jaloneos.

Qué reclamó la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado

Integrantes de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado intentaron impedir el ingreso de Lagunas Castañeda al recinto. La organización, fundada por Gabriel Rivas, rechazó que el suplente asumiera la regiduría y lo acusó de traicionar el movimiento de izquierda que encabezaba la víctima.

Los manifestantes corearon consignas como “¡Gabriel vive, la lucha sigue!”, mientras el nuevo regidor intentaba entrar al salón de cabildos. Pese a las interrupciones, Alejo Carmen Lagunas tomó protesta como nuevo regidor de Cuernavaca.

Qué dijo Alejo Carmen Lagunas tras asumir la regiduría

La toma de protesta estuvo encabezada por el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, quien formalizó la incorporación de Lagunas Castañeda al Cabildo municipal.

Amelia Hernández, viuda de Gabriel Rivas Ríos e integrante de la agrupación Gustavo Salgado, se acercó a la mesa donde se realizaría la ceremonia. Los reclamos subieron de tono antes de que el acto protocolario concluyera.

Tras asumir el cargo, Lagunas Castañeda ocupó la silla que dejó vacante Gabriel Rivas y leyó un documento en el que aseguró que dará continuidad al legado del luchador social. Al salir del recinto, sostuvo que mantendrá la visión de Rivas Ríos, a quien describió como su compañero de lucha.

Antecedentes del asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos en Acapantzingo

Gabriel Rivas Ríos, activista y regidor de Cuernavaca por Morena, fue asesinado a balazos la tarde del 4 de noviembre de 2026, poco después de salir del Ayuntamiento. El hecho ocurrió en la colonia Ejidos de Acapantzingo.

Por este crimen hay una persona detenida. Videos de cámaras de seguridad señalan cómo un sujeto le dio seguimiento, para después atacarlo con un arma de fuego.