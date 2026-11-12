El colapso de un edificio de tres pisos en Brooklyn, Nueva York, dejó un saldo de al menos ocho personas muertas y 19 heridas, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche del miércoles y parte de la mañana del jueves para localizar a posibles víctimas entre los escombros.

Mexicanos entre las víctimas del colapso del edificio en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que entre las personas fallecidas hay migrantes de México, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago.

“Quiero tomarme un momento para recordar a aquellos que hemos perdido de manera tan insensata. Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá”, declaró.

Un edificio colapsó en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York.



Bomberos confirmaron que varias personas quedaron atrapadas entre los escombros y trabajan para rescatarlos.



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En este contexto, pidió recordar a quienes murieron y acompañar a sus familiares, además de expresar sus deseos de recuperación para las personas hospitalizadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha emitido ningún comunicado sobre el accidente, además, no se ha informado si el Consulado mexicano en Nueva York ha logrado establecer contacto con los ciudadanos mexicanos afectados.

Heridos fueron trasladados a hospitales cercanos

De las 19 personas lesionadas, cuatro permanecen hospitalizadas en estado crítico, cinco sufrieron heridas graves que no ponen en riesgo su vida y otras diez fueron trasladadas a centros médicos con lesiones menores.

Las autoridades también informaron que entre los afectados hay al menos siete menores de edad, aunque todavía no se precisó si alguno de ellos falleció.

Más de 250 integrantes de los servicios de emergencia participaron en las labores de búsqueda, junto con una unidad canina.