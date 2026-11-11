Un edificio de tres niveles colapsó en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, con un saldo preliminar de una persona fallecida y 10 lesionadas, cuatro de ellas en estado grave.

Las autoridades informaron que varas personas permanecen atrapadas entre los escombros, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate.

¿Cómo fue el colapso del edificio en Nueva York?

El derrumbe del edificio ocurrió alrededor de las 16:00 horas en una zona principalmente residencial del centro de Brooklyn.

De acuerdo CNN, un funcionario del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) mencionó que una obra en construcción ubicada junto al inmueble habría provocado el colapso.

Desde que se reportó el incidente, bomberos y rescatistas se trasladaron a Flatbush Avenue para atender a los lesionados y revisar entre los escombros del inmueble.

Un edificio colapsó en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York.



Bomberos confirmaron que varias personas quedaron atrapadas entre los escombros y trabajan para rescatarlos.



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Edificio no estaba autorizado para ser habitado

CNN menciona que la representante estatal de Nueva York, Rodneyse Bichotte Hermelyn, proporcionó información sobre el terreno donde se realizaban los trabajos de construcción, explicando que, anteriormente, había funcionado como un centro de cuidado para adultos, pero que posteriormente quedó desocupado.

El espacio estaba a la espera de recibir un permiso para desarrollar un proyecto de viviendas asequibles, por lo que no estaba autorizado para vivir en él, aunque no se ha informado si las personas afectadas eran habitantes.

Rodneyse Bichotte Hermelyn también señaló que todavía no se conocían las causas precisas del derrumbe, aunque consideró que el inmueble posiblemente había permanecido descuidado por un largo periodo.

Por el momento, las autoridades no han determinado todos los factores que ocasionaron el colapso ni establecido las responsabilidades correspondientes, aunque los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona.