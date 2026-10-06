“Hay saña y doble rasero": Ernesto Ruffo revela detalles de su traslado e insiste en persecución de la FGR

En la segunda parte de la entrevista exclusiva concedida a Manuel López San Martín para Hechos AM, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detalló los abusos cometidos durante su traslado terrestre desde el penal del Altiplano hasta su domicilio en Ensenada, donde cumple prisión domiciliaria. Ruffo denunció el trato riguroso y la saña institucional desplegada por la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser sometido a un trayecto de 40 horas por carretera con esposas en manos y tobillos, en un despliegue que calificó de desproporcionado mientras las verdaderas cabezas de las redes de corrupción gozan de impunidad.

#Exclusiva



“Esta confrontación de ricos contra pobres no es un modelo” de gobierno



Afirma el ex gobernador de BC, Ernesto Ruffo



Llama a buscar la unidad ante la división que el gobierno de la 4T busca mantener para beneficio propio



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/mqLySCGA08 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 6, 2026

Respecto al reciente comunicado de la FGR donde insisten en su imputación por “huachicol fiscal”, el exlegislador panista señaló que las reacciones del órgano procurador responden al temor de que la indagatoria alcance a las esferas más altas del poder, cuestionando además las inconsistencias de las autoridades federales en operativos recientes. Ruffo concluyó que de cara a los comicios de 2027 es indispensable dejar de lado ideologías para formar un frente opositor unido mediante primarias abiertas, advirtiendo que para garantizar un proceso justo ante el debilitamiento de las instituciones se requeriría incluso una certificación de las Naciones Unidas sobre los expedientes judiciales en México.