Ernesto Ruffo rompe el silencio en entrevista exclusiva con Manuel López San Martín tras salir de Almoloya

En entrevista exclusiva con Manuel López San Martín para Hechos AM, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, rompió el silencio tras su paso por el penal de Almoloya. Desde la modesta habitación en la casa de sus padres donde vive desde hace 14 años, Ruffo desarmó las acusaciones de la fiscal Ernestina Godoy, calificando su caso como una persecución política para encubrir el desfalco billonario del “huachicol fiscal” y denunciando el doble rasero de la FGR que persigue a opositores mientras cobija a figuras como Andy López Beltrán.

¿El líder de “la mayor red de huachicol” del país?



Ernesto Ruffo muestra la modesta casa de sus padres, construida en 1953, donde asegura vivir desde hace 14 años.



Un escenario que contrasta con las acusaciones de la @FGRMexico de @ErnestinaGodoy_. Ruffo denuncia, además, el… pic.twitter.com/CNn8ieoD6w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

Sobre el proceso por delincuencia organizada, Ruffo aclaró que su único vínculo fue aportar trabajo e ideas en 2017 para un proyecto de terminal marítima en Ensenada, sin haber participado en la administración ni en las operaciones comerciales de la empresa. Seguro de que la acusación caerá por falta de pruebas, advirtió que la presidente Claudia Sheinbaum se encuentra “atrapada y acorralada” por la destrucción de la división de poderes y los escándalos de corrupción que rodean al oficialismo.

No te pierdas la segunda parte de la entrevista con Ernesto Ruffo, mañana 6 de octubre por Hechos AM con Manuel López San Martín.