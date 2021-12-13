Alertan contaminación en La Palma por gases del volcán Cumbre Vieja

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias isla española alertaron a los ciudadanos de La Palma de la contaminación por los gases causados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Este lunes, las autoridades de la isla española han declarado el confinamiento de la población en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte y en La Palma, porque la calidad del aire es extremadamente desfavorable debido a la superación del umbral de dióxido de azufre.

De acuerdo con un comunicado de parte del Gobierno canario, en La Palma, se ha superado el nivel de 750 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico en la estación de El Paso, asociada a las emisiones derivadas de la actividad volcánica.

Por esta razón, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decidido declarar la situación de emergencia nivel 2 semáforo rojo, lo que implica el confinamiento en estos municipios por la contaminación del aire.

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Los niveles de dióxido de azufre obligaron esta mañana al confinamiento de los municipios del Valle de Aridanehttps://t.co/NQJuxJH6Z2 pic.twitter.com/F78ihligoq — 1-1-2 Canarias (@112canarias) December 13, 2021

Ordenan confinamiento por contaminación en La Palma

Las autoridades de la isla española, obligó a la población a aislarse de forma temporal por la contaminación y los gases causados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, por lo que no podrán salir de casa y permanecerán en el interior debido a la mala calidad del aire.

Desde el 19 de septiembre, hizo erupción el volcán de La Palma, de donde continúan fluyendo ríos de lava fundida por las laderas de Cumbre Vieja, siendo el más prolongado evento en la isla canaria española desde que se iniciaron los registros en el año 1500.

Por esta razón, se pidió a los residentes de los municipios afectados por la erupción del volcán a que permanezcan en sus casas, y a los padres de familia que fueran a traer a sus hijos a las escuelas hasta que la calidad del aire se despejara, mientras que los alumnos debían resguardarse para esperarlos.

Según el sistema de vigilancia por satélite, la lava ha dañado o destruido al menos 2 mil 910 edificios, obligando a evacuar a miles de personas de sus hogares en la isla.

"Miedo, entre comillas, lo tenemos todos", dijo Carlos Ramos, de 64 años, en Los Llanos de Aridane, explicando que no había ocurrido nada similar con las anteriores erupciones en la isla.

