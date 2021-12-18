Volcán Cumbre Vieja de La Palma cumple 5 días de inactividad

El volcán Cumbre Vieja cumple este sábado cinco días de inactividad, sin erupciones, ni lluvias de ceniza, después de casi tres meses en los que no dio tregua a los habitantes de La Palma, España.

Las autoridades de la isla informaron que si la inactividad sísmica y otros factores del volcán Cumbre Vieja no cambian, el 24 de diciembre se podrá declarar el fin de la erupción.

Asimismo explicaron que los conductos por donde expulsa la lava el volcán Cumbre Vieja, se está solidificando, lo que representa una señal del final de la erupción después de tres meses.

"La emisión de dióxido de azufre a la atmósfera no está relacionada con un ascenso de magma, sino con un proceso de solidificación del magma existente en los conductos del centro eruptivo", explicó María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias.

#ErupciónLaPalma



The #CumbreVieja 🌋eruption could well be close to ending



The 6⃣3⃣rd Monitoring product (situation as of 17 Dec at 19:38 UTC) shows 1,241.1 ha covered by the lava flow (+3.8 ha in ~3 days) and no new🏠destroyed#EMSR546 pic.twitter.com/x4vdWpMhrt — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) December 18, 2021

José Blanco indicó que aunque la erupción podría terminar pronto, la emergencia está lejos de culminar, ya que los gases que expulsó el volcán Cumbre Vieja y podrían representar riesgos para la salud, además hay muchas zonas enterradas en la ceniza, las cuales deben ser despejadas.

por lo que Miguel Ángel Morcuende, jefe de un grupo de trabajo creado para vigilar el volcán Cumbre Vieja, advirtió a los evacuados que ya pueden volver a limpiar sus casas, aunque deben ser precavidos, sobre todo los que viven cerca de las coladas de lava.

¿Cuándo comenzó la erupción del volcán Cumbre Vieja?

El volcán Cumbre Vieja hizo erupción el pasado 19 de septiembre, luego de que la isla de La Palma registrara 25 mil pequeños sismos en ocho días.

|Reuters

La erupción del volcán de La Palma duró 88 días, y superó la erupción más longeva desde que se tienen registros, la de tehuya en 1585.

El terreno cubierto por las coladas de lava asciende a las mil 195 hectáreas, sin contar con las zonas sepultadas por la capa de ceniza.La expansión de los deltas asciende a 58 hectáreas.

La lava del volcán Cumbre Vieja destruyó mil 628 construcciones en La Palma, España y el Comité Científico del Pevolca reporta que el satélite Copernicus calcula afectaciones en tres mil 63 edificaciones desde que empezó la erupción, el pasado 19 de septiembre.

