¿El fin del mundo? Científicos de Harvard revelan la fecha en que la Tierra se apagaría por completo

Especialistas de la Universidad de Harvard, una de las más importantes a nivel global, se sumaron a las múltiples investigaciones sobre cuándo será el fin del mundo, por lo que rápidamente se esparció la predicción de la temida fecha.

Uno de los temas que más intriga causan entre la sociedad es el fin de la vida en la Tierra, y como muestra, en el año 2012 se manejó la teoría del fin del mundo a causa del calendario maya que marcaba el 21 de noviembre de 2012 e incluso con la llegada del año 2000 la creencia de un final tomó fuerza.

¿Cuándo se acaba el mundo? Esto dice Harvard

Determinar la fecha del fin del mundo requirió que las mejores mentes de distintas instituciones se unieran, tal es el caso de la Universidad de Chicago con el físico Heinz von Foerster y Patricia M. Mora y Lawrence Amiot del Argonne National Laboratory, quienes en 1960 publicaron el resultado de meses de investigación.

¡Atención! Los científicos basaron su resultado en una ecuación en la que calcularon la fecha exacta; misma que estimaron será el 13 de noviembre de 2026; sin embargo, los motivos que dieron levantaron las alertas de la sociedad.

¿Cuál será la causa del fin del mundo?

¿Calentamiento global o terremoto masivo? El fin del mundo iría más allá de lo que las películas muestran, de acuerdo con el personal de la Universidad de Harvard, la principal razón sería la sobrepoblación, misma que continúa en aumento en los últimos años.

“Nuestros tataranietos no se morirán de hambre, pero serán exprimidos hasta la muerte. En esta fecha la población humana se acercará al infinito si crece como ha crecido en los últimos dos milenios”, señalaron en la investigación.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 2030 la población alcanzaría los 8 mil 500 millones, por lo que la teoría de Harvard podría ser acertada a pesar de establecerse en 1960.

Millonarios construyen refugios para sobrevivir al fin del mundo

En los últimos meses, se viralizaron los anuncios de la compañía Vivos por ofrecer refugios en caso de una Tercera Guerra Mundial, terrorismo e incluso, invasión extraterrestre.

Los altos costos que maneja la compañía levantó la polémica en redes sociales, pues no todas las personas podrían pagarlo, estiman los 35 mil euros, es decir, 494 mil 333 pesos mexicanos, al día de hoy.