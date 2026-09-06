La casa en Mérida que guarda una historia por cada objeto: así nació el negocio de antigüedades familiar

Con el color de México, vamos a Mérida, donde hay un lugar en el que cada objeto guarda una historia de distintas épocas y lugares. Todo lo que usted está viendo comenzó con un señor que viajaba a diferentes poblados para conseguir estos objetos.

Sin embargo, con el paso de los años logró llenar una casa entera de antigüedades. Aquí hay desde piedras hasta muebles. objetos inimaginables con muchísimos años de historia.

Un lugar que se mantiene vivo gracias a que la familia que lo maneja busca distinguirse del consumismo de hoy en día.

Piezas pequeñas de hace muchos años, hasta artículos de gran valor histórico que cuestan muchos miles de pesos. En su trayectoria, este espacio familiar ha vivido todo tipo de experiencias.