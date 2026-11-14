La noche de este viernes, unas extrañas luces iluminaron el cielo de CDMX y otros estados de la República Mexicana, lo que llevó a pensar que se trataba de un OVNI.

Las imágenes y grabaciones compartidas en redes sociales muestran una figura brillante que se desplazaba en el horizonte, lo que despertó especulaciones sobre su procedencia.

¿Qué eran las luces?

Aunque muchos pensaron que se trataba de un OVNI o incluso de alguna presencia que viene desde fuera de este planeta, el fenómeno tuvo una explicación relacionada con la actividad espacial de SpaceX.

Vean lo que acabo de ver en CDMX, era enorme, se movía muy raro y era enorme. No era starlink ¿ovni? pic.twitter.com/l8sV88f5kM — Alex Lomelin (@Alexlomelin) November 14, 2026

Y es que a través de redes sociales, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que el resplandor observado en la zona costera del estado correspondía al paso de Starship, la nave desarrollada por la compañía de Elon Musk, que despegó desde las instalaciones de Starbase, en Texas.

“La luz brillante observada esta noche en el cielo de las Costa de Chiapas la cual generó cierta incertidumbre en la población, corresponde a la nave Starship de SpaceX, tras su lanzamiento desde Texas”, escribió la dependencia.

🚀 La luz brillante observada esta noche en el cielo de las Costa de Chiapas la cual generó cierta incertidumbre en la población, corresponde a la nave Starship de SpaceX, tras su lanzamiento desde Texas. pic.twitter.com/MEm4WNcnwZ — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) November 14, 2026

El avistamiento coincidió con el vuelo de prueba número 15 del vehículo espacial, realizado ese mismo viernes, el cual tiene como objetivo colocar 26 satélites de internet Starlink en órbita terrestre.

Starship se vio desde México

Durante la prueba, el equipo de la empresa consiguió que Starship despegara a las 17:47 horas, tiempo de Miami.

Después de la separación de sus componentes, la compañía intentó recuperar el propulsor Super Heavy mediante una maniobra de retorno a la torre de lanzamiento Mechazilla, ubicada en Texas. Sin embargo, el intento de aterrizaje no tuvo éxito y el vehículo fue dirigido para amerizar en el Golfo de México.

Los múltiples avistamientos en el cielo nocturno, no son aliens, es el tren de los 26 satélites Starlink V3 desplegados por el Starship Flight 15 de SpaceX, lanzado el día de hoy desde Texas.



Aún iban juntos y cruzaron el cielo de Querétaro, CDMX y alrededores reflejando la luz… pic.twitter.com/ud7tJZFCCA — Guacamaya Leaks (@GuacamayanLeaks) November 14, 2026

Por su parte, la nave Starship consiguió alcanzar la órbita terrestre y desplegar los satélites Starlink previstos para la misión.