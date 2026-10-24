EU desclasifica ARCHIVOS OVNI: Hay miles de fotos, videos y documentos de avistamientos

El gobierno de Estados Unidos cumplió con la séptima entrega de documentos del programa PURSUE, donde desclasificó archivos OVNI con registros históricos de la Fuerza Aérea que datan desde 1949.

Pero también liberaron información de este año, pues en los expedientes hay testimonios sobre presuntos fenómenos anómalos observados durante 2026 en una instalación de seguridad nacional ubicada en el oeste de Estados Unidos.

¿Qué hay en los archivos OVNI desclasificados?

Los archivos históricos incluyen un incidente ocurrido el 18 de enero de 1957 en el espacio aéreo de Arabia Saudita, cuando durante una misión, la tripulación de un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense detectó un contacto desconocido en el radar de su sistema de control de tiro. El registro señala que la señal permaneció rastreable durante aproximadamente cinco a siete minutos.

Otro informe, con fecha del 16 de noviembre de 1953, describe el avistamiento de un objeto redondo de color blanco violáceo sobre la isla Catalina, frente a California.

NEW UFO DROP 🛸👀 https://t.co/oUYLzcjTIY https://t.co/2bt4NujNAi — The White House (@WhiteHouse) October 23, 2026

La colección también contiene un testimonio del 25 de junio de 1952, donde tres niños que se encontraban en un campamento de verano en Camp Fox, cerca de la isla Catalina, afirmaron haber observado varios objetos plateados con forma de platillo volador.

También hay un informe de Paul J. Carr, residente de Avalon, California, quien declaró haber observado un objeto naranja brillante durante la noche del 15 de marzo de 1955.

¿Dónde se pueden ver los archivos OVNI desclasificados?

Para consultar expedientes OVNI desclasificados del gobierno estadounidense existen portales públicos oficiales:

Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO): Es la dependencia principal del Departamento de Defensa enfocada en estos reportes. Su sitio publica expedientes e imágenes en aaro.mil, e información adicional sobre avistamientos en war.gov/ufo.

Archivos Nacionales (NARA): Resguardan registros históricos desclasificados, como los del Proyecto Libro Azul (1947–1969). Sus colecciones se pueden revisar directamente en archives.gov/research/topics/uaps y en la sección del Proyecto Libro Azul.

