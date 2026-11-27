Un nuevo escándalo relacionado con la detención de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, surgió en Sinaloa luego de que un funcionario municipal reconociera públicamente que uno de los hombres capturados durante el mismo operativo es su hermano.

Se trata de Iván Gálvez Meza, director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Ahome, quien confirmó que Germán “N”, conocido como “El Serafín”, es su familiar.

El detenido es señalado por las autoridades como presunto segundo al mando de la estructura criminal encabezada por “El Chapo Isidro”.

¿Qué dijo Iván Gálvez sobre su hermano “El Serafín”?

Durante sus declaraciones, Iván Gálvez reconoció el parentesco con Germán “N” y expresó que no considera justo que se le juzgue por las acciones de otra persona.

“Lamentablemente, pues sí, es mi hermano, pero no por eso realmente voy a ser juzgado. Cada quien es responsable de sus actos y de sus acciones”, manifestó.

El director de Servicios Públicos también defendió su trayectoria dentro de la administración pública y señaló que lleva trabajando desde 2003 en diferentes gobiernos municipales, entre ellos los de Culiacán, Guasave y Ahome.

Asimismo, aseguró que desde hace aproximadamente cinco años no mantiene contacto con Germán, luego del fallecimiento de sus padres, quienes, según explicó, eran el vínculo que mantenía unida a la familia.

El funcionario también manifestó que se encuentra dispuesto a responder ante las autoridades si llega a ser requerido y negó que deba ser relacionado con las presuntas actividades delictivas que se le atribuyen a su hermano.

¿Quién es Germán “N”, alias “El Serafín”?

Germán “N”, conocido como “El Serafín”, fue detenido el pasado 20 de noviembre de 2026 durante un operativo federal realizado en Guasave, Sinaloa, en el que también fue capturado Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, “El Serafín” es señalado como el segundo al mando dentro de la estructura criminal relacionada con los Beltrán Leyva, encabezada presuntamente por “El Chapo Isidro”.

En el mismo despliegue también fue detenido José “N”, identificado como presunto operador financiero de la organización.

La intervención contó con la participación de elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.