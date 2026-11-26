El exdirector interino de la DEA, Derek Maltz, lanzó una petición al Gobierno mexicano para que Rubén Rocha Moya y Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, sean enviados juntos a Estados Unidos para enfrentar a la justicia.

El mensaje se produjo luego de la captura del presunto líder criminal en Sinaloa.

Así pidió exdirector de la DEA enviar a Rocha Moya y “El Chapo Isidro” a EU

A través de una publicación en su cuenta de X, Derek Maltz reconoció el operativo conjunto entre México y Estados Unidos que permitió la detención de Fausto Isidro Meza Flores, realizada el pasado 20 de noviembre.

En el mismo mensaje, agradeció al gobierno mexicano y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a los elementos que participaron en las acciones para capturar al presunto líder criminal.

Sin embargo, el exfuncionario estadounidense aprovechó la publicación para lanzar una petición dirigida al Gobierno mexicano.

Y es que pidió que el detenido sea trasladado a territorio estadounidense junto con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, a quien las autoridades de ese país también han acusado.

“¿Podrían enviar ahora a este importante líder de un cártel, junto con otros funcionarios corruptos como @rochamoya_, previamente imputados en Estados Unidos, en el mismo avión hacia EU para que todos enfrenten a la justicia?”, escribió Maltz.

“Envíe a Rocha Moya y a ‘El Chapo Isidro’ en el mismo avión a EU”



Derek Maltz, exdirector de la DEA, lanzó el llamado a Sheinbaum



Pidió que el exgobernador morenista de Sinaloa responda ante la justicia de EU



📹 @derekmaltz_sr pic.twitter.com/pBhi0Rp1bB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 25, 2026

¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?

El caso del gobernador con licencia de Sinaloa tomó relevancia internacional luego de que, el 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las imputaciones estadounidenses, los señalados presuntamente habrían colaborado con integrantes de esta organización criminal mediante protección institucional y acuerdos relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Entre los señalamientos también se encuentran presuntos pagos de sobornos y apoyo para facilitar las operaciones del grupo delictivo.

Sin embargo, estas acusaciones deberán resolverse ante las instancias judiciales correspondientes y no representan una sentencia condenatoria.