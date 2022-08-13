Derrumbe en escenario del Festival Medusa deja un muerto y 17 heridos

Una persona perdió la vida y al menos 17 resultaron heridas después del derrumbe en el escenario principal del Festival Medusa en la ciudad de Cullera, cerca de Valencia, España, durante la madrugada de este sábado.

Organizadores del Festival Medusa informaron, a través de un comunicado, que el festival de música electrónica había sido cancelado debido al colapso del escenario, esto después de que este se celebrara durante seis días en España.

Actualmente los heridos se encuentran hospitalizados, de acuerdo a las autoridades, tres personas sufrieron traumatismos graves, mientras que las otras 14 personas tuvieron lesiones más leves.

Un muerto y más de 30 heridos en el Medusa Festival de Cullera.



Ha ocurrido de madrugada al derrumbarse varias estructuras del festival por fuertes vientos.



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Fuertes vientos provocan colapso en escenario del Festival Medusa

De acuerdo a los organizadores del Festival Medusa en la ciudad de Cullera, España, las “excepcionales” condiciones meteorológicas no sólo provocaron daños en el escenario principal, también en algunas infraestructuras del recinto del festival.

Los hechos ocurrieron a las 4 de la mañana de este sábado, cuando el DJ Miguel Serna se presentaba en el escenario principal del Festival Medusa en España, cuando fuertes vientos provocaron la caída del escenario.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España, indicó que durante la madrugada del sábado, se produjeron fuertes rachas de viento, además de una subida brusca de las temperaturas.

"Hacia las 4 de la madrugada, un inesperado y violento vendaval asoló ciertas zonas del festival obligando a esta dirección a tomar la decisión inmediata de desalojar el área de conciertos para garantizar la seguridad de los asistentes, trabajadores y artistas", señalaron los organizadores.

DJ Miguel Serna lamenta lo sucedido en Festival Medusa

Por su parte, el DJ Miguel Serna, quien se encontraba realizando su presentación en el Festival Medusa, España, cuando ocurrieron los hechos, mostró su apoyo a las víctimas del incidente a través de una hi toria en Instagram.

"Han sido minutos muy tensos que no había vivido nunca antes (…) La tragedia me ha pillado justo al terminar mi sesión en el escenario principal, justo debajo de él, que ha sido el más afectado. Han sido unos momentos de horror, aún estoy en shock", escribió el artista.

La cadena nacional TVE mostró imágenes de fuertes rachas deviento golpeando las tiendas de campaña de la gente en plenanoche.

Con información de Reuters.