Científicos analizan “rayo inverso” que salió para arriba en tormenta

Un grupo de científicos realizó una investigación del "rayo inverso" que cayó durante una tormenta eléctrica en Oklahoma, Estados Unidos, en 2018.

La investigación reveló varios secretos de estos fenómenos que parecían inexplicables.

Gigantic Jet

Taken by Kevin Palivec on May 14, 2018 @ hawley.tx



Bright Gigantic Jet Over storms in Oklahoma or Kansas as captured from Hawley. Tx. Gigantic Jet are lightning that strikes upward into the ionisphere instead of downward towards the ground.https://t.co/G2iYkauLJX pic.twitter.com/RVDARaPHe0 — mizuho kai (@mizuho73700856) May 14, 2018

En mayo de 2018, un “rayo inverso” llamó la atención de la comunidad científica, ya que un halo de luz se disparó desde la tierra hasta el cielo y no de las nubes hacia la superficie como suele ser.

El Kevin Palivec tomó una imagen del “rayo inverso” y llegó hasta uno de los científicos del Instituto de Investigación Tecnológica de Georgia, quien reunió a colegas para estudiar este fenómeno.

¿Por qué ocurrió el "rayo inverso"?

Ahora cuatro años después, los científicos comparten los resultados del rayo inverso, publicados en la revista especializada Science Advances.

El estudio se basó en datos satelitales y de radar, además de imágenes en 3D sobre el rayo inverso, que se elevó a más de 80 kilómetros hacia el cielo por encima de una tormenta que cayó en Oklahoma, Estados Unidos.

Todo parece indicar que las condiciones climáticas fueron las causantes de que ocurriera este rayo inverso y aún no determinan si puede ocurrir nuevamente.

Según investigadores, debido a que no existía carga entre la nube y la tierra se generó una potencia negativa que sólo se libera a través de un rayo inverso.

Con esta información, los investigadores determinaron dónde se ubicaba la porción dominante y extremadamente caliente de la descarga eléctrica sobre la nube, desde la cual nació el rayo invertido.

La investigación reveló que el rayo inverso fue uno de los más poderosos registrados, ya que presentó 100 veces más carga eléctrica que un relámpago típico de una tormenta eléctrica.

Los motivos por los que el rayo inverso se dirigió hacia arriba y no hacia abajo fue, según los científicos, algo puede estar bloqueando el flujo de carga hacia abajo o hacia otras nubes.

El rayo inverso, explicaron, se trata de emanaciones eléctricas que salen en sentido inverso que se elevan por encima de las nubes.