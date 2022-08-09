VIDEO: Policía rescata a hombre que cayó en vías del tren en Madrid

Un agente de la Policía Nacional de España, que estaba fuera de servicio, salvó a un hombre que cayó a las vías del tren en la estación de Embajadores en Madrid, todo ante la inminente llegada del convoy. No te pierdas el video.

Un elemento de la Policía Nacional de España, que se encontraba fuera de servicio, arriesgó su propia vida para rescatar a un hombre que se había caído en las vías del tren en la estación de Cercanías de Embajadores y quien se encontraba a punto de ser arrollado por el tren en Madrid.

Conforme a fuentes del cuerpo de la policía, el oficial se encontraba esperando el tren cuando súbitamente vio caer a un hombre en las vías del tren de la estación Embajadores en la capital española. El oficial no la pensó dos veces y rápidamente, bajó a los raíles para auxiliar al hombre, esto sin importarle que el convoy estaba a punto de llegar a la estación.

🚩 Un agente de @policia 👮‍♂ fuera de servicio rescata a un hombre a punto de ser arrollado por el tren 🚇



📍 En la estación de Embajadores de #Madrid



👏 Sin tiempo para subir al hombre a la vía, lo puso a salvo haciendo uso de un pequeño hueco#Somostupolicía pic.twitter.com/eEOxTiSzV6 — Policía Nacional (@policia) August 9, 2022

Policía rescata a hombre a punto de ser arrollado por el tren en Madrid

En el video difundido en la cuenta oficial en Twitter de la Policía Nacional de España, se puede observar como al policía no le ha dado tiempo a subir al andén junto con el hombre rescatado por lo que se tuvo que refugiar en un pequeño espacio entre el andén y la vía para no ser arrollado por el convoy.

Ante las señales del resto de los usuarios que estaban esperando en el andén, el tren tuvo que activar el frenado de emergencia, lo que permitió que el agente subiera al hombre al andén, donde de inmediato fue asistido por policías que en ese momento sí estaban de servicio.

El incidente provocó que toda la línea del tren, la línea "C5" que une Móstoles con Fuenlabrada y Humanes pasando por Madrid, permaneciera interrumpida durante prácticamente media hora.

El hombre que cayó en las vías del tren de Madrid, fue trasladado a un hospital para que le atendieran de las heridas que ha sufrido en la cabeza, para posteriormente ser arrestado por los agentes debido a que enfrentará un delito de desórdenes públicos.