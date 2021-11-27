Muere la escritora Almudena Grandes a los 61 años de edad por cáncer

La escritora española Almudena Grandes falleció en su casa de Madrid, España, este sábado 27 de noviembre a los 61 años de edad, como consecuencia de un cáncer.

En el mes de septiembre de este año, la novelista anunció en una de sus columnas que le habían detectado un tipo de cáncer, del que no pudo recuperarse.

Almudena Grandes fue escritora y columnista del diario El País y participaba en la sección 'Hoy por hoy' de la Cadena de radio española SER, este último medio fue quien confirmó su fallecimiento.

La novelista estaba casada con el poeta y crítico literario español, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

En redes sociales se viralizó la noticia del fallecimiento de la escritora e incluso Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, dedicó unas palabras a través de su cuenta de Twitter.

“Tu recuerdo, tu obra, siempre estará con nosotros, Almudena Grandes. Un abrazo a su familia y seres queridos", escribió.

Perdemos a una de las escritoras referentes de nuestro tiempo. Comprometida y valiente, que ha narrado nuestra historia reciente desde una mirada progresista.



Tu recuerdo, tu obra, siempre estará con nosotros, Almudena Grandes.



Un abrazo a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/m8N7qlBNKr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 27, 2021

¿Qué libros escribió Almudena Grandes?

La escritora madrileña, Almudena Grandes ha sido reconocida por sus novelas, siendo su primer libro el de 'Las edades de Lulú', publicado en 1989.

Esta obra fue de las más polémicas en su tiempo por su contenido erótico, pues la historia tiene como protagonista a una niña de quince años que se enamora de un amigo de su familia y que es mayor que ella.

Otro de sus libros es 'Malena es nombre de tango', obra que Almudena Grandes dijo que era su novela más autobiográfica, pues cuando era pequeña llegó a pensar que no era suficientemente buena para ser niña y que hubiera sido mejor ser niño.

Raúl Padilla, presidente de la #FILGuadalajara, lamenta la muerte de la escritora española Almudena Grandes, quien murió hoy a los 61 años ➡ https://t.co/I6X5Op0SPS pic.twitter.com/J9cjqEaN9e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 27, 2021

Su última novela fue 'La madre de Frankenstein', donde describió el encierro de Aurora Rodríguez Carballeira en el manicomio durante dos décadas, ya que mató a su hija para no perder el control sobre ella, siendo uno de los crímenes más célebres de los años cincuenta.

Entre las obras de Almudena Grandes también se encuentran 'Te llamaré viernes', 'Los pacientes del doctor García', 'Atlas de geografía humana', 'Los aires difíciles', 'Castillos de cartón', 'El corazón helado' y 'Los besos en el pan'.

Varias de sus novelas fueron premiadas, adaptadas y llevadas al cine.