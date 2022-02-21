Escuela es impactada por avión de combate en Irán

Un avión de combate de la Fuerza Aérea de Irán se estrelló contra el muro de escuela en un barrio residencial de Tabriz, al noroeste del país, confirmó el jefe de la Media Luna Roja de Tabriz.

Dos pilotos y un habitante que se encontraba en su coche cerca de la escuela fallecieron, confirmó el director de Gestión de Crisis Azerbaiyán Occidental, Mohammad Baqer Honarbar.

La escuela estaba cerrada

"Afortunadamente la escuela estaba cerrada a raíz de la pandemia de covid-19", anunció el director del centro de gestión de crisis provincial, Mohamad-Bagher Honarvar, a la televisión estatal.

El avión de entrenamiento F-5 cayó hacia las 09h00 (05h30 GMT) en Monajam, un barrio del centro de la ciudad.

La aeronave efectuaba una misión de entrenamiento cuando se estrelló, indicó a la televisión local el comandante de esta base, el general Reza Yusefi.

El avión presentó problemas técnicos

El avión registró un problema técnico cuando volvía de su misión y el piloto no logró llegar a la pista de aterrizaje, agregó.

"Los dos pilotos podrían haberse eyectado, pero se sacrificaron para poder conducir al aparato a una zona más aislada", indicó el militar.

Las autoridades investigan las razones del accidente, indicó la televisión estatal.

La fuerza área iraní está equipada esencialmente de aviones de combate rusos Mig y Sukhoi que datan de la época soviética, algunas aeronaves chinas y F4 y F5 estadounidenses de antes de la revolución islámica de 1979.

Irán está bajo duras sanciones de Estados Unidos desde 2018 cuando Washington se retiró del acuerdo nuclear negociado entre Teherán y las grandes potencias, lo que complica acceder a suministros.

Accidentes de aviones son comunes en Irán

Los accidentes de aviones militares son comunes debido a la antigüedad de los aparatos, adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979.

Desde la instauración de la República Islámica por parte del ayatolá Ruholá Jomeiní, Irán no ha tenido acceso a la compra de nuevos cazas para sus Fuerzas Aéreas y ha desarrollado sus propios modelos.

En 2018, en otro accidente de un F-5 murió un coronel iraní en la ciudad de Dezful. Un año después, un MiG-29 se estrelló en las montañas de Sabalan, en el noroeste del país.

