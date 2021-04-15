En Irán, cortan 100 veces el partido para no pasar a árbitra

La televisora estatal iraní, Radiotelevisión de la República Islámica de Irán, poseedora de los derechos de transmisión de la Premier League en el país, se volvió viral luego de que se reportara que cortaron al menos 100 veces la transmisión del duelo entre el Tottenham Hotspur y el Manchester United.

La razón de estas interrupciones fue originada por un elemento que no habían considerado los responsables de la transmisión: la árbitra asistente Sian Massey-Ellis, considerada como una de las mejores del futbol inglés, quien cubría la banda que daba de frente a las cámaras de la transmisión.

Cada que la cámara se dirigía hacia Massey-Ellis, el equipo de producción cortaba la transmisión para mostrar tomas aéreas del estadio y sus alrededores, y así, evitar que los televidentes vieran las piernas descubieras de la abanderada, quien solamente hacía su trabajo.

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¿Por qué censuraban a la mujer?

De acuerdo con My Stealthy Freedom, organización defensora de los derechos civiles en Irán, esta medida responde a las estrictas leyes religiosas del país.

"Los censores de la televisión estaban desconcertados por la presencia de una mujer en pantalones cortos", afirmó la organización.

"Al final del partido, uno de los comentaristas bromeó diciendo que esperaba que hayan disfrutado las vistas panorámicas", añadió el vocero del organismo.

"La censura está en el ADN de la República Islámica de Irán, pero no deberíamos normalizar esta práctica. Esta no es nuestra cultura, es la ideología de un régimen represivo", afirmó el grupo.

En Irán, las mujeres están obligadas a llevar vestimenta conservadora, que oculte prácticamente todos sus rasgos corporales. Quienes no cumplan con esta disposición pueden ser encarceladas hasta por 60 días.

Esta medida fue aprobada en 1979 y permanece vigente hasta la actualidad, gracias a la gran influencia política y social del libro sagrado del Islam, el Corán, en Irán.

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