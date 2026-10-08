“Se meten ratas a los salones": Alumnos toman clases entre basura y desperdicios en preparatoria de Edomex

Entre olores fétidos, plaga de ratas y cucarachas. Alumnos y profesores de una preparatoria en Los Reyes Acaquilpan, en el Estado de México (Edomex) toman clases a diario cerca de un centro de transferencia de basura, dividiéndolos del lugar tan solo con una barda.

Al menos cinco planteles, de distintos niveles educativo, colindan con este centro de basura.

La Norma Técnica Ambiental del Estado de México, las estaciones de transferencia de basura deben ubicarse a una distancia mínima de 300 metros de las escuelas, mercados públicos y hospitales.

“Cuando ellos están comiendo, les está cayendo toda la basura que están vaciando”, comentó una persona anónima.

“Se han metido ratas a los salones, cucarachas (...) Como solución nada más levantaron la barda para que no se vean los camiones (...) Todos los maestros hemos estado con problemas de ojos, los alumnos y no nos hacen caso”, señaló un testimonio anónimo.