Escuela para niñas, piden funcionarios de Turquía a los talibanes

Durante una conferencia de prensa, Salleh Saghar, director de la fundación educativa de Turquía en Afganistán, dijo que no estaba seguro de si los talibanes les permitirían dirigir en las escuelas los departamentos de música y teatro. Pide que las niñas regresen a las aulas.

"Nuestro primer compromiso y prioridad es respetar las reglas y la cultura del país anfitrión, teníamos un plan de estudios mixto que queríamos continuar y promover el plan de estudios mixto, en alguna parte que no iba en contra de su cultura y reglas", y agregó que el Los talibanes habían pedido que cerraran los departamentos de música y teatro.

Abrieron escuelas sin niñas

Las escuelas secundarias iniciaron su reapertura en el mes de septiembre en Afganistán sin niñas ni profesoras.

El Talibán ordenó en un comunicado que solo los niños regresen a las aulas, excluyendo a todas las niñas y a las mujeres que ejercen como maestras en el país.

Además fue clausurado el Ministerio para Asuntos de la Mujer, encargado de velar por los derechos de las mujeres afganas desde 2001.

Fue reemplazado por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, un organismo para hacer cumplir estrictas doctrinas religiosas.

Afghan Turk CAG Educational NGO (ATCE), el organismo que administra las escuelas en Afganistán, opera en varias ciudades, incluida la capital, Kabul, Mazar-i-Sharif, Kandahar y Herat y ha estado en Afganistán desde 1995.

Aunque los funcionarios talibanes han tratado de asegurar públicamente a las mujeres y a la comunidad internacional que los derechos de las mujeres estarán protegidos desde que se apoderaron de Afganistán el 15 de agosto, muchos defensores y mujeres se han mantenido escépticos.

Durante el gobierno anterior de los talibanes, se impusieron restricciones estrictas a la capacidad de las mujeres para salir de casa, a menos que estuvieran acompañadas por un pariente masculino, o para recibir educación.

Más de un millón de niñas sin escuela

Cerca de 1.1 millones de niñas afganas se han visto privadas desde el pasado 18 de septiembre del acceso a la educación, y se encuentran a la espera de que los fundamentalistas redacten una supuesta guía que se lo permita.

"Nuestros esfuerzos están centrados en reabrir pronto las escuelas (secundarias) de niñas para que el proceso educativo vuelva a la normalidad", señaló a Efe el portavoz talibán Bilal Karimi.

El portavoz explicó que la formación islamista está trabajando en el diseño de un sistema para garantizar la seguridad de las niñas en las escuelas, al tiempo que se respeten los valores y principios tanto del islam como del pueblo afgano.

Antes de que los talibanes capturasen Kabul, el país asiático contaba con unos diez millones de menores escolarizados, el 40 % de ellos niñas, según datos gubernamentales.

En total unos 4.2 millones de niños están fuera de las escuelas en Afganistán, dijo el portavoz de Unicef para el país asiático, Salam Al-Janabi.

