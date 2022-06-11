Subastan escultura de Jeff Koons para apoyo a Ucrania

El empresario multimillonario Victor Pinchuck, junto con su esposa Olena, subastarán una obra de Jeff Koons en Christie’s y utilizarán las ganancias de la venta para apoyar a los soldados y civiles de Ucrania, los cuales han resultado heridos por la guerra y necesitan tratamiento médico y/o rehabilitación.

Balloon Monkey Magenta, perteneciente a Jeff Koons, se subastará en un estimado de 12.5 millones de dólares durante una venta nocturna dedicada a obras realizadas en el siglo XX y XXI el próximo 28 de junio.

A Jeff Koons sculpture estimated to be worth up to £10 million ($12.5 million) will go on sale this month to raise funds for humanitarian aid for Ukraine https://t.co/RlKutuI6Kl — CNN International (@cnni) June 9, 2022

Jeff Knoos dice sentir conexión con Ucrania

En el comunicado, publicado por Christie´s, Jeff Koons explicó que a lo largo de su vida se ha enriquecido con la gente y la cultura de Ucrania; además de tener la oportunidad de visitar numerosas veces el país y afirmó sentir un fuerte sentido de comunidad, amistad e historia con el lugar.

Además expresó que para él era un privilegio sincero que una de sus obras fuera subastada para una causa humanitaria.

"Balloon Monkey Magenta” simboliza adecuadamente la esperanza, la afirmación y la trascendencia, y solo puedo esperar que la donación de mi obra de arte por parte de Victor y Olena Pinchuk pueda ayudar a llamar la atención sobre la necesidad de ayuda y apoyo para la gente de este país. Ahora más que nunca", comentó Jeff Koons.

|Christie’s

Obras de Jeff Koons se encuentran entre las más caras en subastas

Las esculturas de Jeff Koons, se han encontrado entre algunas de las obras más caras que se hayan vendido en alguna subasta.

“Rabbit”, una de sus obras, se vendió por alrededor de 91 millones de dólares en Christie’s Nueva York en 2019; mientras que “Balloon Dog” fue vendida por 58.4 millones de dólares seis años antes.

