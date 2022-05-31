España termina con las largas esperas en llamadas de call centers

España quiere terminar con las largas esperas de los clientes que se comunican con cualquier empresa a través de los call centers, por lo que exigió a las compañías atender a las personas en tan solo tres minutos.

Este martes, el gobierno de España aprobó un proyecto de ley que establece un máximo de tres minutos para que los call centers atiendan a los clientes, además, dará el derecho a los consumidores de ser atendidos por una persona y no por una máquina.

Alberto Garzón, ministro de Consumo de España, dijo en una rueda de prensa que “se acabaron los tiempos de espera prácticamente infinitos que producen frustración”.

Call centers deberán dar solución a los clientes en dos horas

Además de atender a los clientes en tres minutos, las empresas de servicios públicos y básicos deberán responder por medio de call centers a las reclamaciones de los clientes en máximo dos horas. Y deberán dar soluciones a las reclamaciones generales en un lapso de 30 a 15 días hábiles.

Hoy aprobamos en el #CMin la #LeySAC. La nueva normativa mejora sustancialmente la atención que dan los servicios de atención a la clientela.



Desde @consumogob trabajamos para que se respete el derecho de las personas consumidoras a una atención personalizada y efectiva. pic.twitter.com/VoUHsEmKiT — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) May 31, 2022

Las empresas también tendrán la obligación de informar sobre las incidencias relacionadas con el suministro del servicio en call centers durante las 24 horas del día y los 365 días del año y no podrán derivar a los clientes a líneas telefónicas de pago.

El ministro de España agregó que quienes no cumplan con la ley serán sancionados con multas que van de los 150 a los 10 mil euros y hasta los 100 mil, en caso de que el problema afecte a los consumidores vulnerables o las infracciones se repitan.

“Laberintos administrativos que impiden un buen trato en los servicios de atención. Además, conllevan un gasto de energía, de dinero y de tiempo, que supone la renuncia efectiva de ejercer el derecho de atención al cliente”, dijo Alberto Garzón.

Asimismo, la nueva ley de España exige a las empresas asegurarse que su canal de comunicación en call centers sea accesible para todas las personas, incluso aquellas con discapacidad auditiva, aplicando un sistema de mensajería escrita instantáneo.

