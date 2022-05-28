Ciudades en España experimentan ola de calor récord durante mayo

En algunas ciudades de España durante los últimos días se ha presentado una gran ola de calor durante el mes de mayo, alcanzando temperaturas de más de 40 grados Celsius, según lo informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España.

La Agencia Meteorológica Estatal (AEMET) registró avisos de altas temperaturas en al menos 17 regiones de España, donde gente en el sur del país agitaba sus abanicos, se llenaba de agua en las fuentes mientras la ola de calor se dejaba caer sobre las distintas regiones.

España vive una ola de calor récord en mayohttps://t.co/LoUIwuhzBl — CNN en Español (@CNNEE) May 23, 2022

Registran temperaturas de aproximadamente 40 grados

Días anteriores en la ciudad de Jaén en Andalucía, en el sur de España, se registró una temperatura de alrededor 40.3 grados centígrados.

La Agencia Meteorológica Estatal (AEMET) de España, explicó a través de su cuenta oficial de Twitter que las temperaturas registradas fueron de hasta 16 grados centígrados a la media para la época del año en la que se encuentra España.

Por otro lado, en el resto de la península las temperaturas que se registraron fueron de alrededor de 7 grados centígrados más altas que el promedio normal, agregó la agencia.

"Este episodio es muy inusual para mediados de mayo y podría ser uno de los más intensos de los últimos 20 años", expresó un portavoz de Agencia Meteorológica Estatal (AEMET).

Se registran temperaturas altas en otras partes del mundo

Por otro lado, algunos países de todo el mundo también han sufrido intensas olas de calor recientemente; entre ellos están India y Pakistan; además de algunas partes de Estados Unidos, como las llanuras afectadas por la sequía y Texas, donde las temperaturas registradas pasaban los 90 grados Fahrenheit durante el mes de mayo.

