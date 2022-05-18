España propone dar licencia menstrual a trabajadoras

El gobierno de España discutirá un proyecto de ley que amplía el derecho al aborto para las adolescentes de 16 y 17 años y el cual también propone que se otorgue una licencia menstrual remunerada para las mujeres trabajadoras.

El paquete de propuestas se pasará al Congreso de España para su discusión. El proyecto propone una extensión de los derechos de aborto que elimina que las adolescentes de 16 y 17 años requieran del permiso de alguno de sus padres para acceder al procedimiento.

Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno de España, dijo que las propuestas que se presentarán al Congreso representan “un nuevo avance para las mujeres, un nuevo avance para la democracia en nuestro país”.

La ley también abarca aspectos relacionados con el embarazo y el parto, por lo que solicitaron un nuevo permiso preparto, para que las mujeres puedan dejar de trabajar desde la semana 39 de gestación.

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El gobierno español indicó en un comunicado que se promocionarán las buenas prácticas gineco-obstétricas y de parto respetado a través de un protocolo que recoja las directrices internacionales y nacionales al respecto.

España propone licencia menstrual para trabajadoras

España se podría convertir en el primer país en el mundo que otorga una licencia menstrual para trabajadoras, como parte del derecho fundamental a la salud de todas las mujeres.

Con esta regulación se plantea que las mujeres puedan acceder a una incapacidad pagada íntegramente por el Estado para aquellas mujeres que tengan reglas dolorosas e incapacitantes.

Además pide que los productos vinculados a la higiene y la gestión menstrual sean dispensados de forma gratuita en centros educativos, penitenciarios y de servicios sociales para que todas las mujeres tengan acceso.

Finalmente, se reconocen como formas de violencia contra las mujeres la explotación reproductiva, el aborto y el embarazo forzados, la esterilización y la anticoncepción forzosas, tal como recoge el Convenio de Estambul.