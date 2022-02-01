España elimina cuarentena para viajeros vacunados

A partir de este 1 de febrero, entran en vigor las nuevas recomendaciones en la Unión Europea, las cuales eliminan algunas restricciones para los viajeros vacunados. En España, se redujo la duración de pruebas PCR y se eliminó la cuarentena forzosa.

Los viajeros vacunados que entren a España con test de antígenos, deben realizar la prueba con un plazo a las 24 horas, y los tests NAAT tendrán validez de 72 horas, también podrán acreditar el certificado de vacunación que tiene una validez de nueve meses.

Mientras que los viajeros vacunados con dosis de refuerzo, contarán con una prórroga indefinida, y el certificado de recuperación de la enfermedad mantiene su validez por tres meses.

Con la relajación de las restricciones de la Unión Europea, los viajeros vacunados en España no estarán obligados a presentar cuarentenas ni de ida ni de vuelta y tampoco deberán realizarse pruebas adicionales.

🔴 Sanidad adapta a la norma 🇪🇺 la validez de las pruebas de antígeno como requisito de entrada a España



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✔️ Sólo serán válidos los negativos de test de antígeno realizados 24 h. antes



✔️ También los negativos de pruebas NAAT realizados 72 h. antes pic.twitter.com/iEzIDn1ihT — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) February 1, 2022

Sin embargo, algunos países de la Unión Europea, como Francia, Italia, Alemania, Portugal y Países Bajos aún hacen caso omiso a estas recomendaciones. Por su parte, España, comenzará a regir con esta nueva normativa desde este 1 de febrero.

También la Agencia Europea del Medicamento autorizó la última fase de ensayos de la vacuna española contra el Covid-19, y este será el último paso para que sea comercializada.

Bajan hospitalizaciones por Covid-19 en España

Las nuevas medidas para viajeros vacunados entran en vigor, luego de que el Ministerio de Salud de España anunciara que las hospitalizaciones por Covid-19 bajaran en el país.

El Ministerio de Salud de España indicó que la estabilización en la incidencia y la moderación de las tasas de hospitalización siguen apuntando a la posibilidad de que se haya superado el pico de la actual ola, que no habría revestido la gravedad de otras variantes anteriores en términos proporcionales de hospitalizaciones o muertes.

En las unidades de cuidados intensivos (UCI) el porcentaje era del 21.77 por ciento, frente al 22.16 por ciento del informe anterior, frente a un récord del 45 por ciento registrado en febrero en España.