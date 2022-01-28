Dinamarca levantará restricciones de Covid-19 la próxima semana

A partir del 1 de febrero, los habitantes de Dinamarca dejarán de utilizar cubrebocas y se reabrirán los restaurantes, centros comerciales, cines y todos los negocios aunque no sean de primera necesidad, luego de que el parlamento del país aceptara levantar todas las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

El gobierno de Dinamarca anunció que dejarán de considerar al Covid-19 como una enfermedad “crítica” para la población, por lo que se permitirá dejar a un lado las medidas de sanidad y restricciones sociales.

Aunque las cifras de infecciones y hospitalizaciones danesas rondaron los máximos históricos durante la última semana, las autoridades afirmaron que ya no existe una correlación entre el aumento de las infecciones y las hospitalizaciones.

“Estamos listos para salir de la sombra del Covid-19, decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes. La pandemia sigue, pero hemos pasado la etapa crítica”, declaró Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca.

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La primera ministra indicó que las altas cifras de vacunación entre su población, ayudó a disminuir la gravedad entre los contagiados de Covid-19, pues el 80.6 por ciento de los daneses cuentan con el esquema de vacunación completo, y el 60 por ciento ya tienen la dosis de refuerzo.

Otros países que planean levantar restricciones como Dinamarca

Mientras algunos países de la Unión Europea (UE) emplean nuevas medidas por la cuarta ola de Covid-19, otros más ya planean suavizar y hastalevantar las restricciones impuestas durante la pandemia. Tal es el caso de Austria, Reino Unido, Irlanda y Países Bajos.

De acuerdo con la agencia Reuters, la Unión Europea en su conjunto ya no representa la mitad o más de la mitad de las muertes e infecciones a nivel mundial, pero las cifras siguen siendo elevadas, con especial preocupación en los países con menores tasas de vacunación.

Y mientras Dinamarca levanta las restricciones, otros países como Alemania, Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria y Rumanía informaron sobre cifras récord de infecciones diarias y el Parlamento alemán se prepara para debatir propuestas para exigir o alentar enérgicamente la vacunación de los residentes.

