España aprueba formular leyes para abolir la prostitución

España aprobó una propuesta para crear crear leyes más enérgicas contra la prostitución, el proxenetismo y castigos más severos para los hombres que las contratan, decisión que dividió movimientos sobre el derecho de las mujeres.

Las nuevas leyes forman parte de una propuesta del Partido Socialista, del presidente Pedro Sánchez, para extender los derechos de las mujeres y proteger quienes practican la prostitución en lugar de criminizarlas, indicó el partido.

La propuesta también castigaría a cualquiera que use un local para la prostitución y a los hombres que compren sexo, con sentencias agravadas si la víctima es menor de edad o clasificada como vulnerable.

El #Pleno ha acordado tramitar la Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo y ha rechazado la Proposición de Ley del Impuesto sobre la titularidad, tenencia, disponibilidad, disfrute o uso de bienes o derechos por personas con grandes fortunas. pic.twitter.com/Y9jt3boFky — Congreso (@Congreso_Es) June 7, 2022

Con 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones, España aprobó endurecer sus leyes en pro de las prostitutas, por lo que ahora el gobierno enfrentará un largo proceso en el cual los legisladores propondrán enmiendas que pueden ser aprobadas o rechazadas.

Al final del proceso, los legisladores deben volver a votar y solo entonces las leyes será enviada al Senado.

En tanto, los socialistas, que gobiernan en una coalición minoritaria con su socio menor de extrema izquierda Unidas Podemos, quieren introducir sentencias de cárcel más largas por proxenetismo, eliminando el requisito actual de que la policía demuestre que existe una relación de explotación con la trabajadora sexual.

Hasta ahora, la prostitución ha sido tolerada en España, con muchos burdeles funcionando como hoteles u otros establecimientos de alojamiento, aunque la explotación sexual y el proxenetismo son ilegales.

Abolición de prostitución en España abre debate

La propuesta de abolir la prostitución provocado un intenso debate en el movimiento local por los derechos de las mujeres.

Algunas organizaciones que trabajan con mujeres traficadas y prostituidas, como Médicos del Mundo, lo ven como un paso en la dirección correcta, mientras que otras como Antigona, un grupo de académicos que están a favor de legalizar la prostitución, dicen que corre el riesgo de llevar a los inmigrantes indocumentados a la clandestinidad y dejándolos más vulnerables a las redes de tráfico.

Natalia, una ex trabajadora sexual ahora empleada por el sindicato de trabajadoras sexuales, dijo que la legislación actual "infantiliza" a las mujeres en el oficio.

“Obviamente este trabajo tiene problemas, y necesitamos ayuda para obtener derechos, pero no desde el punto de vista de la victimización”.

Trabe, que brinda alojamiento a las víctimas de la trata y la explotación sexual, dijo que cualquier nueva ley debería otorgar protecciones sociales a las prostitutas, mientras que Médicos del Mundo dijo que los socialistas tenían que perfeccionar su propuesta o arriesgarse a que las organizaciones que ayudan a las mujeres sean acusadas de facilitar la prostitución.

