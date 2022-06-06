Quirino Ordaz presenta Cartas Credenciales a rey Felipe VI de España

El embajador Quirino Ordaz Coppel presentó al rey Felipe VI de España, sus Cartas Credenciales como Embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de España.

La ceremonia protocolaria se realizó en el Palacio Real, como es tradición desde el siglo XVIII. Antes, el político sinaloense acudió al Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde abordó una carroza de época que lo llevó a la cita privada con el monarca español.

El cargo de Embajador, le fue encomendado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado de la República. Con este acto protocolario se culmina el proceso de acreditación, a partir del cual el embajador asume todas sus facultades como representante del Estado Mexicano en España.

▶️ El Rey ha recibido, en el Palacio Real, las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de Brasil, México, Yemen, Chile, Maldivas e Islandia, que les acreditan como representantes de sus respectivos países.



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Quirino Ordaz Coppel presenta Cartas Credenciales al rey Felipe VI de España

Durante su trayecto, de unos 20 minutos de duración, Quirino Ordaz Coppel fue escoltado por el Escuadrón de la Guardia Real a caballo y la Escuadra de Batidores de la Policía Municipal.

En camino al Palacio Real de Madrid, donde @QuirinoOC es recibido por el jefe de Estado, el rey Felipe VI, para presentar Cartas Credenciales como embajador de México 🇲🇽 en España 🇪🇸, cargo encomendado por el presidente @lopezobrador_ y ratificado por el @senadomexicano pic.twitter.com/Iv7z5bwnLI — EmbaMex España (@EmbaMexEsp) June 6, 2022

Mexicanos entonaron el Himno Nacional afuera del Palacio Real de Madrid en España

A su llegada al Palacio Real la carroza fue recibida por la banda de música de la Guardia Real en el Patio de la Armería, que interpretó, entre otros, el Himno Nacional de México.

El embajador Ordaz fue recibido en la Cámara Oficial del Palacio por rey Felipe VI, a quien saludó y entregó en mano las Cartas Credenciales. Luego de presentar al monarca a la comitiva que lo acompañó, el embajador fue invitado por el rey a una cámara anexa donde sostuvieron una plática en privado, momento con el cual concluyó el protocolo de presentación.

La presentación de Cartas Credenciales al jefe del Estado es una de las ceremonias más antiguas del mundo y con la misma se culmina el proceso de acreditación, por lo que el embajador asume todas sus facultades como representante del Estado Mexicano. Lo anterior, conforme a la práctica en vigor en España y en apego a la Convención de Viena obre Relaciones Diplomáticas.

Mexican@s entonando el Himno Nacional 🇲🇽 afuera del Palacio Real de Madrid 🇪🇸, en el arribo de @QuirinoOC a presentar Cartas Credenciales al rey Felipe VI como embajador de México en España pic.twitter.com/bLhvJoCxrm — EmbaMex España (@EmbaMexEsp) June 6, 2022

Quirino Ordaz Coppel

El embajador Quirino Ordaz, que fue gobernador de Sinaloa desde el 1 de enero del año 2017 hasta el 31 de octubre del 2021, presentó sus Cartas Credenciales al rey Felipe VI de España, que lo acreditan oficialmente como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en dicho país europeo. Quirino Ordaz sustituye a María Carmen Oñate Laborde.

Además de Ordaz Coppel, también entregaron sus Cartas Credenciales los embajadores de Brasil, Yemen, Chile, República de Maldivas y República de Islandia.