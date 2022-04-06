España eliminará uso obligatorio de cubrebocas en espacios interiores

En España, el uso de cubrebocas que se implementó al inicio de la pandemia de Covid-19, ya no será obligatorio en espacios interiores a partir del 20 de abril, confirmó Carolina Darias, ministra de Sanidad.

La funcionaria española propuso al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), llevar un Real Decreto al próximo Consejo de Ministros que se realizará el 19 de abril, donde se menciona el fin del cubrebocas obligatorio en interiores.

La hoja de ruta sería: el 19 de abril, Consejo de Ministros, 20 de abril, publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril.

Carolina Darias explicó que la medida se debe a que en España hay un alto nivel de vacunación contra Covid-19 y la situación epidemiológica en el país se encuentra “en un contexto favorable”.

“En España hemos ido dando las respuestas estratégicas que en cada momento la situación de la pandemia ha requerido, siguiendo las medidas que hasta ahora hemos hecho desde la gradualidad y contando con las personas expertas”, añadió la funcionaria.

🔴 #ÚLTIMAHORA ➡️El próximo 19 de abril se llevará al Consejo de Ministros un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán dejarán de ser obligatorias en espacios interiores, con carácter general.



🔊 @CarolinaDarias ➡️La medida entrará en vigor el 20 de abril. pic.twitter.com/wQGueFg6mu — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 6, 2022

Cubrebocas deberá utilizarse en hospitales de España

A partir de estas consideraciones, se tomó la decisión de llevar al Consejo de Ministros el decreto en virtud del cual los cubrebocas no serán obligatorios en espacios interiores, con carácter general.

No obstante, el cubrebocas deberá utilizarse en hospitales y residencias de ancianos, pero en comercios y hoteles ya no será obligatorio portar esta prenda.

La medida entrará en vigor el 20 de abril, después de Semana Santa 2022, que iniciará el 10 de abril, con el Domingo de Ramos, y concluirá el día 17, con el Domingo de Resurrección.

En febrero de este año, España eliminó el uso obligatorio de cubrebocas al aire libre, debido a la reducción de contagios de Covid-19.

Darias, en ese momento, recordó que el cubrebocas se impuso como una medida que ayudaría a evitar la propagación del virus. “Dijimos que iba a ser durante el tiempo estrictamente necesario”, añadió.

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, en el país se registran un total de 11 millones 578 mil 653 contagios y 102 mil 747 muertes, según el Ministerio de Sanidad.

En el caso de la vacunación, España administró hasta ahora poco más de 94 millones de dosis contra Covid-19, por lo que 40.2 millones de personas ya cuentan con su esquema completo de inmunización.

Países europeos como Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Noruega, Países Bajos, Irlanda, Suecia e Islandia levantaron las medidas sanitarias implementadas desde el inicio de la pandemia, incluido el uso de cubrebocas en interiores, excepto hospitales.

