España eliminará el uso de cubrebocas por Covid-19

España se suma a los países que empiezan a levantar las restricciones por Covid-19 y ya permitirá que sus ciudadanos dejen de lado el uso de cubrebocas obligatorio al aire libre, debido a la reducción de contagios en la nación.

El gobierno de España planea hacer oficial la eliminación del uso de cubrebocas el próximo jueves, después de aprobarlo en la reunión del Consejo de Ministros que se realizó este martes, informaron medios locales.

Carolina Darias, ministra de Sanidad de España, recordó que la medida del uso obligatorio de cubrebocas se impuso con la intención de evitar la propagación de Covid-19 y señaló que “dijimos que iba a ser durante el tiempo estrictamente necesario”.

Darias aseveró que los índices de contagios y otros indicadores descendieron durante varios días en España, por lo que el gobierno consideró que la “la situación de Covid-19 ha remitido”, y por ello es necesario eliminar el uso de cubrebocas en espacios abiertos.

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Sin embargo, el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados y el transporte público español.

Regiones en España que eliminaron el uso de cubrebocas

Ya son varias ciudades en España que aprobaron eliminar el uso obligatorio de cubrebocas ante la disminución de contagios en el país.

Las autoridades del norte de Aragón y el País Vasco, así como las de las Islas Canarias también levantaron algunas restricciones sociales impuestas durante la pandemia de Covid-19.

Aragón eliminó la norma que exigía un certificado de vacunación contra el Covid-19 o una prueba de PCR para acceder a los bares y restaurantes y suprimió todas las restricciones de horario y capacidad.

Mientras tanto el País Vasco dejó de exigir el pase y Canarias ya permite que los bares y restaurantes lo pidan de forma voluntaria.

Cataluña, la segunda región más grande de España, suprimió la exigencia del pase Covid-19 hace una semana.

La cifra total de muertos por la pandemia en España se sitúa en 94 mil 40 y el número de casos en 10.2 millones.