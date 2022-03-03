Nuevos casos de Covid-19 se reducen 16% a nivel mundial: OMS

Los nuevos casos y las defunciones a causa de la Covid-19 continuaron disminuyendo en un 16 por ciento y un 10 por ciento respectivamente a nivel mundial. Esto durante la semana que finalizó el 27 de febrero (2022), según el informe semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se registraron más de 10 millones de nuevos casos de Covid-19 y más de 60 mil nuevas defunciones durante la semana del 21 al 27 de febrero de este 2022.

Pacífico Occidental con crecimiento semanal de casos Covid-19

La Región del Pacífico Occidental ha sido la única región en el mundo que reportó un crecimiento semanal de casos de Covid-19, un aumento de alrededor del 32 por ciento. Mientras tanto, el número de decesos aumentó en un 22 por ciento en el Pacífico Occidental.

Por su parte, la Región del Mediterráneo Oriental registró una caída de alrededor del 34 por ciento, la mayor disminución de nuevos casos en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en donde también se reportó un 4 por ciento menos en el número de decesos provocado por la Covid-19 en la Región del Mediterráneo Oriental.

Cabe señalar que también se registraron disminuciones en nuevos casos y saldos de defunciones semanales por Covid-19 en la Región de África, la Región de Asia Sudoriental, la Región de Europa y la Región de las Américas.

🆕 #COVID19 pandemic triggers 25% increase in prevalence of anxiety & depression worldwide: New WHO publication

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📷: Getty Images/J. Paget pic.twitter.com/iX15sbHXcW — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 2, 2022

Covid-19 incrementó casos de ansiedad y depresión en un 25 a nivel mundial

La contingencia sanitaria por Covid-19 aumentó la prevalencia de la ansiedad y la depresión en un 25 por ciento a nivel mundial, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe, en que se examinó el efecto de la contingencia sanitaria en las enfermedades psicológicas, puso de manifiesto que mientras que la Covid-19 ha afectado negativamente la salud mental del grupo de edad más joven, la cifra detendencias suicidas y autolesivas aumentaron de una manera significativa.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS:

La información que tenemos ahora sobre el impacto de la Covid-19 en la salud mental del mundo es solo la punta del iceberg.

La OMS también reveló que la salud mental de las mujeres se deterioró más que la de los hombres por efecto de la contingencia sanitaria, en tanto que las personas con asma, cáncer y enfermedades cardíacas, han tenido un mayor riesgo de enfermedad psicológica relacionada con la Covid-19.