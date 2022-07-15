El Palacio Real ha acogido el acto en su Patio de la Armería bajo el lema "un aplauso para el recuerdo". España rinde homenaje a víctimas de la pandemia por Covid-19.

"Siempre conservaremos como un legado para nuestro país aquellos tiempos difíciles y a quienes hoy no están con nosotros. Honraremos la generosidad y valentía de los que arriesgaron la vida para salvar las de los demás", ha proclamado el Rey en el tercer homenaje de Estado a las víctimas del covid-19

Los reyes han hecho entrega de cuatro grandes cruces a cuatro familias en representación de todas las víctimas y han realizado una ofrenda floral en su memoria.

El rey Felipe VI ha dedicado un "abrazo emocionado" a los familiares de las víctimas por Covid-19 y ha llamado a "fortalecer" la ciencia y la sanidad.

Esos sanitarios que lucharon desde primera línea en pandemia han sido también protagonistas del acto.

"Son muchas las lecciones aprendidas durante todo este tiempo que no olvidaremos", ha dicho Felipe VI. "Y es en este momento cuando se debe fortalecer todo aquello que la pandemia reveló como relevante e impostergable: la mayor inversión en ciencia, la mayor cooperación internacional, el mayor cuidado de los mayores, la mayor solidaridad ciudadana o la mayor solidez de los sistemas de salud".

Minuto de silencio en recuerdo de fallecidos en pandemia

Tras la ofrenda floral en el pebetero situado en el centro del Patio de la Armería y un minuto de silencio, don Felipe ha tomado la palabra para expresar el recuerdo para todos los fallecidos, de los que ha asegurado que “nada puede reparar el dolor de su ausencia”.

Además de la reina Letizia, la ceremonia, bajo el lema "Un aplauso para el recuerdo", ha reunido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a todos los ministros, poderes del Estado, presidentes autonómicos y representantes parlamentarios.

España país "justo y solidario"

El rey ha destacado que España es un país "justo y solidario con esperanza en el futuro" y ha asegurado que "jamás se borrará la impronta de quienes ya no están".

"Tienen nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo, que quedarán intactos para siempre", ha dicho durante su discurso.

Reconocimiento a quienes arriesgaron su vida en pandemia

Don Felipe ha elogiado la tarea desarrollada por los médicos y enfermeros en pandemia, del que ha recordado que se pusieron en primera línea “sin dudarlo” y se enfrentaron con “coraje y un esfuerzo extraordinario” para hacer frente a la enfermedad.

Ha recordado la ovación diaria que los ciudadanos brindaron a los sanitarios durante los dos meses que duró el confinamiento. Unos aplausos de gratitud que “hoy son aplausos para el recuerdo”.

En su intervención, el rey también ha valorado la tarea que desempeñaron las fuerzas de seguridad, los profesores, el personal de limpieza, los transportistas o las del sector de la alimentación.

Al final del homenaje se interpretó el tema "Lucha de Gigantes" de Antonio Vega acompañada de un aplauso colectivo en recuerdo a las casi 109,000 personas que han fallecido en España por la Covid-19.

