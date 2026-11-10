La plataforma de TikTok en España enfrenta la posibilidad de suspender sus operaciones tras una solicitud formal del gobierno ante la Fiscalía General del Estado y la Agencia de Protección de Datos. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, impulsó esta medida luego de conocerse un reporte periodístico que documentó 1,183 publicaciones explícitas de presunto abuso sexual infantil dentro de la red social.

El hallazgo de millones de vistas y cuentas bajo la lupa

El informe de la Fundación Maldita.es, que representa su tercer señalamiento sobre este tema, identificó más de mil videos con 48 millones de visualizaciones acumuladas. Además, los investigadores detectaron más de 20 mil perfiles de presuntos pedófilos dedicados a intercambiar material ilícito y 780 cuentas que buscan compradores de forma directa.

Según la denuncia que recibió la Fiscalía de Criminalidad Informática, los propios buscadores y algoritmos de recomendación de la aplicación dirigen a las personas hacia estos contenidos tras interactuar con ciertas búsquedas.

Nuestra investigación sobre «TikTok, el hogar del pederasta…» https://t.co/pzWSg1f98W está consiguiendo avances. 🧵 Estos son algunos de sus resultados: — Maldita.es (@maldita) November 10, 2026

Transmisiones en vivo de menores a cambio de monedas virtuales

Otro punto que encendió las alertas del ministerio fue la detección de 91 transmisiones en directo que menores realizaban desde sus casas y colegios. De acuerdo con la investigación, diversos usuarios aprovechan estos espacios en vivo para pedir acciones específicas a cambio de dinero, regalos digitales y monedas de la plataforma, convirtiendo estas dinámicas en una transacción económica para quienes participan en dichas emisiones.

Reunión urgente y bloqueos parciales en el buscador europeo

Aunque el Ministerio de Juventud no puede prohibir la aplicación por cuenta propia, calificó el caso de extrema gravedad y solicitó una reunión urgente con representantes de la empresa para revisar sus sistemas de moderación. Tras el reporte, la plataforma restringió dos términos de búsqueda en territorio español, sin embargo, las consultas desde otros países europeos seguían llevando al mismo contenido.

Juventud e Infancia pide a la Fiscalía actuar ante los presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok tras las informaciones de https://t.co/nwNavlxWzi.



La ministra Sira Rego ha solicitado una reunión de urgencia a los representantes de la plataforma en España. pic.twitter.com/1dzdKsnXLD — Ministerio de Juventud e Infancia (@JuventudInfGob) November 9, 2026

Con información de Reuters y Maldita.es