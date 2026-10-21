Un nuevo reto viral: Adolescentes apagan su celular para desaparecer 48 horas; qué dicen los expertos

Un nuevo reto viral sobre desaparecer 48 horas, está poniendo a prueba los nervios de miles de familias. La dinámica es directa y angustiante: un adolescente sale de casa sin avisar, apaga su celular y corta todo contacto durante dos días completos. Mientras los padres viven una pesadilla recorriendo calles y acudiendo a la policía, el menor solo espera sumar "puntos" digitales si su búsqueda se vuelve masiva o aparece en los medios.

¿Qué hay detrás de este reto viral?

Aunque la tendencia tomó fuerza recientemente por el algoritmo de TikTok, activando alertas en países como Argentina y Paraguay, el fondo del asunto no es la tecnología.

Según informes del medio local Buenos días Perú, la psicóloga clínica Marvi Beingolea explica que muchos jóvenes buscan en internet el reconocimiento que sienten no tener en casa. Apagar el teléfono es, irónicamente, un grito para que su entorno los voltee a ver.

Los especialistas coinciden en que reaccionar cuando el hijo ya no está, es llegar tarde. La prevención real ocurre en casa. Beingolea hace hincapié en la necesidad de observar los cambios de conducta y mantener un diálogo honesto. Preguntar diariamente cómo les fue ya no basta; los padres deben hablar sin tapujos ni miedos sobre las presiones sociales, el bullying y el contenido que consumen en redes.

Un juego que entorpece a las emergencias reales

Mientras algunos adolescentes se esconden por una recompensa digital, el contexto real no está para juegos. Tan solo entre enero y mayo de 2026, Perú registró más de 9,200 denuncias por desaparición, de las cuales 2,700 correspondieron a menores de entre 12 y 17 años.

Cada falsa alarma generada por este desafío moviliza recursos de seguridad vitales, desgasta a la comunidad y desvía la atención de quienes verdaderamente corren peligro. Cabe resaltar, que en Perú cuentan con una alerta que se activa en 160 kilómetros a la redonda donde fue reportada la desaparición.