España aplicará vacuna Johnson & Johnson a personas de 70 a 79 años

(Reuters) - España dará prioridad inicialmente a las personas de entre 70 y 79 años para la inmunización con las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por la unidad de Johnson & Johnson Janssen, que empezarán a llegar esta semana, dijo el lunes la ministra de Sanidad.

España recibirá el miércoles por la mañana una primera entrega de 300 mil dosis de la vacuna monodosis, dijo Carolina Darias a los periodistas en el aeropuerto de Gran Canaria tras una visita a las Islas Canarias.

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Johnson & Johnson comenzó a entregar su vacuna a los países de la UE el lunes, después de algunos retrasos debido a problemas de producción, dijeron la empresa y responsables de la Unión Europea.

Tras un comienzo difícil de su campaña de vacunación, España apuesta por un aumento de las entregas en el segundo trimestre para cumplir su objetivo de inocular a la mitad de la población antes de julio.

¿Cuándo llega la vacuna de Johnson & Johnson a España?

Este 15 de abril España recibirá una primera entrega de 300 mil dosis de la vacuna Johnson & Johnson Janssen. Asimismo, entre abril y septiembre, el Gobierno espera recibir en total 87 millones de dosis de vacunas de diferentes farmacéuticas.

El volumen de entregas del segundo trimestre debería superar en 3,5 veces el nivel de enero-marzo.

Como la mayoría de los residentes en hogares de ancianos y el personal médico de primera línea están totalmente vacunados, y el 90% de las personas mayores de 80 años han recibido una primera inyección, el grupo de edad de 70 a 79 años es la siguiente prioridad.

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El refuerzo de la inmunidad entre las poblaciones vulnerables se está convirtiendo en una necesidad cada vez más urgente a medida que la nueva ola de contagio empieza a cobrar fuerza.

El viernes, la tasa de contagio nacional de España, medida en los 14 días anteriores, alcanzó los 182 casos por cada 100 mil personas, lo que supone un aumento de unos 50 puntos en tres semanas, aunque está muy por debajo del pico de 900 de enero.

