Espectáculo con drones iluminó el sur de China

Un auténtico ejército de mil vehículos aéreos no tripulados que protagonizó un espectáculo con drones, deslumbró a residentes y turistas de la ciudad de Guangzhou, capital provincial de Guangdong, en el sur de China.

Espectáculo de drones China

Protagonizaron un fascinante espectáculo de luces que representó la cultura tradicional cantonesa, además de los elementos modernos compartidos en la Gran Área de la Bahía que comprende Guangdong-Hong Kong-Macao.

Bajo el cielo nocturno y muy cerca de la emblemática Torre Canton de Guangzhou, el ejército de drones con toques de color despegó lentamente del suelo, para inmediatamente después crear formas, estructuras y hasta freses como "ópera cantonesa", "carrera de botes dragón", "danza del león", así como la silueta del horizonte de Guangzhou y el icónico puente "atirantado" de Haiying.

#SabíasQue | Un ejército de #drones iluminados protagonizó un espectáculo nocturno que deslumbró a residentes y turistas de la ciudad de #Guangzhou en el sur de #China.



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Hu Lingyue, responsable del equipo de "UAV":

"Adoptamos los métodos creativos de imaginar lo grande de lo pequeño y desplegarnos de un punto a un área, para incorporar ciudades, tecnología, cultura, arte y un plan para el futuro juntos. El núcleo de nuestra creatividad también surge de la misma cultura de raíz compartida entre el Gran Área de la Bahía".

Show de luces con drones

Entre los aspectos más fascinantes de la noche se incluyó un mapa en movimiento que mostró las principales ciudades y dos regiones administrativas especiales (RAE) de la Gran Área de la Bahía (Guangzhou, Shenzhen, RAE de Hong Kong, RAE de Macao) y la frase: "Greater Bay Area, Greater Future".

Los drones iluminados también se organizaron para formar las imágenes de la bandera china y un dragón en movimiento, que también son prominentes elementos chinos.

¿Cuánto cuesta un espectáculo de drones?

Un show con 500 drones comienza desde los 299 mil dólares, unos 6 millones de pesos.

Se trata de una experiencia única y de primer nivel. Una mayor cantidad de drones ayuda a lograr imágenes de mayor resolución, de una mayor dimensión, además de mayores detalles en escenas y animaciones que pueden ser mucho más complejas.